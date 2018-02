Amb 31 punts a la butxaca, el rendiment del Girona en la primera temporada a l’elit continua sent memorable. Passat l’efecte sorpresa i superat el sotrac inicial, que va durar fins a la visita a Riazor -van sumar 2 punts de 18 entre les jornades 3 i 8-, els gironins s’han situat en una tranquil·la novena posició, ampliant les distàncies amb la zona de risc fins als 14 punts després d’un fantàstic inici del 2018.

L’única taca, la comprensible derrota a Mestalla (2-1), en el primer partit de l’any, avançant-se en el marcador i exigint la millor versió valencianista per culminar la remuntada. A partir d’allà, els blanc-i-vermells han lligat 8 dels últims 12 punts, guanyant el Las Palmas (6-0) i l’Athletic Club (2-0) a Montilivi i empatant, a domicili, contra l’Atlètic (1-1) i el Màlaga (0-0). Amb el ferm desig d’assolir la permanència tan aviat com puguin, la sisena posició s’ha situat a l’abast, coincidint amb la visita a un Sevilla amb dos punts més. Un hipotètic triomf, però, no garanteix acabar la jornada en posicions d’Europa League, ja que, entremig, hi ha l’Eibar i el Celta, que haurien de punxar. L’entorn, cada cop més il·lusionat, veu com, registres en mà i amb nou dels herois que van aconseguir l’ascens jugant de titulars, el Girona és el millor ascendit de les grans lligues europees.

Desglossats els números dels 14 equips aterrats a l’elit a Espanya, Anglaterra, Alemanya, Itàlia i França, cap presenta millor balanç que el Girona (8 victòries, 7 empats i 7 derrotes, 31 gols a favor i 29 en contra). Qui més se li acosta, casualment, és un dels seus rivals, el Getafe, que ha obtingut dos punts menys. El Llevant, després d’una bona arrancada, flirteja amb el descens. A la Premier, on s’han disputat 26 jornades, el Brighton -que va empatar a zero amb els gironins a la pretemporada-és el més ben situat, vivint en la tretzena posició, amb 27 punts. El Newcastle, setzè amb 25, i el Huddersfield, penúltim amb 24, se situen a la part baixa.

El Hannover 96, desè amb 28 punts, i l’Stuttgart, catorzè amb 21, són els dos únics ascendits a la Bundeslliga -s’ha jugat una jornada menys que a Espanya-, que tampoc superen el Girona. A la Serie A, després de 23 jornades disputades, apareix el cas més curiós: tots tres ocupen, actualment, les places de descens. Es tracta de l’SPAL, l’Hellas Verona i el Benevento, despenjat amb només 7 punts. Per concloure el gruix de les lligues més potents del món, a la Ligue 1 francesa, l’Estrasbourg és catorzè amb 27 punts, l’Amiens -el futur destí de Kayode?-és dissetè amb 25 i el Troyes, amb un partit menys dels 24 jugats, dinovè amb 24.

Modestos que ho superen

Hi ha equips amb números millors que el Girona repartits per tot Europa. Allunyats del glamour, a Escòcia, Bèlgica i Turquia, l’Hibernian, el Royal Antwerp i el Göztepe estan sent les autèntiques revelacions dels seus respectius campionats. En el cas de la Scottish Premiership, l’Hibernian és quart, amb 44 punts i un balanç de 12 victòries, 8 empats i 6 derrotes. També és sorprenent el rendiment del Royal Antwerp en el seu retorn a la Jupiter Pro League 13 anys després: cinquens amb 37 punts, sumen 9 victòries, 10 empats i 6 derrotes. A Turquia, els tres equips que han ascendit aquest curs freguen l’excel·lència. El Göztepe ha esperat 14 anys per tornar a l’elit però ho ha fet per la porta gran: sisè amb 9 victòries i 32 punts. El Sivasspor, vuitè amb 30, i el Yeni Malatyaspor, desè amb 26, completen el magnífic aterratge a la màxima categoria.

D’exemples amb registres inferiors als del Girona n’hi ha més. A la Eredivisie, el Venlo i el NAC Breda. A Portugal, el Portimonense i l’Aves. A Grècia, el Lamia i l’Apollon Smirnis. I a Rússia, el Dinamo de Moscou, el Tosno i l’SKA-Khabarovsk. Tots ells són incapaços de superar el rendiment dels de Pablo Machín, que tenen en Stuani una assegurança golejadora. L’uruguaià ja ha empatat el seu sostre golejador, assolit el curs 2014-15 vestint la samarreta de l’Espanyol, amb 12 gols, i forma una dupla demolidora amb Portu, que en suma 8. Junts, s’han convertit en la tercera parella més productiva, per darrere de Messi i Suárez -36 gols- i Iago Aspas i Maxi Gómez al Celta -24 gols.