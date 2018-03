El Girona mira cap a Europa amb arguments per fer-ho

La virtual permanència aconseguida a Vila-real ha fet canviar la perspectiva dels objectius marcats pel Girona al començament de la seva primera temporada a l'elit. Amb 40 punts sota el braç, la salvació és pràcticament una realitat. Setens en la classificació, l'ambició demana voler més. Mantenir aquesta posició, però, obligaria a disputar tres rondes prèvies –la primera, a finals de juliol- per accedir a l'Europa League, amb el sobreesforç físic que això comporta perquè les vacances es veurien retallades de forma abismal. A només un punt de l'accés directe, els blanc-i-vermells volen provar-se a si mateixos gràcies a un inici de segona volta sorprenentment efectiu. Sense exigències ni res a retreure si no s'hi arriba, té arguments sòlids per somiar.

Després de sumar 9 dels darrers 12 punts en joc, amb dues victòries consecutives incloses –la de Vila-real, a més, trencava la pitjor sèrie amb Machín lluny de Montilivi de sis partits sense guanyar-, el salt qualitatiu és immens pel que fa als primers passos. A aquestes altures, el Girona només havia sumat 6 punts (1 victòria, 3 empats i 4 derrotes). Una volta més tard i contra els mateixos rivals, n'ha aconseguit 14 (4 victòries, 2 empats i 2 derrotes). En una hipotètica taula seria el cinquè classificat, només superat pel Madrid (19 punts), l'Atlètic (19), el Barça (18) i el Sevilla (16). Unes estadístiques d'equip gran que han transformat completament els propòsits: de jugar amb foc a mirar a Europa. Una bestialitat que l'ha convertit en el millor equip debutant a la lliga des que els triomfs valen tres punts i que s'afegeix a la condició que ostenta des de fa setmanes de millor equip ascendit de les cinc grans lligues europees (Alemanya, Itàlia, Anglaterra, França i Espanya). El darrer precedent és l'Albacete de Benito Floro que, en la jornada 27 de la temporada 1991-92, tenia 13 victòries, 7 empats i 7 derrotes. Traduït a la puntuació actual, 46 punts, 6 més que els homes de Pablo Machín, que tenen dos triomfs menys i dues derrotes més que aquell Albacete.

Eficàcia a les àrees

Dos de les principals preocupacions adquirides durant els registres dels mesos de setembre i octubre, on només va sumar 2 punts de 18 possibles, semblen del tot superades. El tècnic sorià repetia constantment la falta de contundència a les dues àrees: si els rivals feien mal amb molt poc, al Girona li costava un munt aprofitar les seves ocasions. Fins i tot, ara fa una volta i coincidint amb la visita a Riazor –l'1-2 contra el Deportivo va significar la primera alenada d'oxigen respecte a la zona de risc-, va sacsejar la porteria amb l'entrada de Bounou per un irregular Gorka. El marroquí viu dies feliços i ha tancat amb clau les ofensives dels seus rivals. En les últimes 9 jornades ha signat 6 porteries a zero contra el Las Palmas, el Màlaga, l'Athletic, el Leganés, el Celta i el Vila-real i només la patacada del Camp Nou –l'Atlètic i el Sevilla van marcar-li un gol cadascun mentre que el Barça li va fer sis- taca una marca que competia amb Oblak i Ter Stegen, que n'han encaixat quatre, per la condició d'equip menys golejat de la segona volta.

540x306 Machín prenent notes durant la primera part. / LLUÍS GENÉ / AFP Machín prenent notes durant la primera part. / LLUÍS GENÉ / AFP

Resolts els problemes al darrere, Stuani i Portu fa temps que han solucionat els de davant. Entre tots dos acumulen 25 dels 38 gols del Girona, un 65,78%, aconseguits en 86 llançaments. La mitjana fa por, sent de 3,44 xuts per gol, situant-los en els cinc primers llocs d'efectivitat del campionat sempre que la xifra individual superi els 5 gols. Dels 21 partits on els blanc-i-vermells han vist porteria, un o altre han anotat en 18 jornades, arribant al 85,71%. La dependència és gairebé absoluta i només s'han salvat el Màlaga, l'Espanyol i l'Eibar, malgrat que tots dos junts només han coincidit marcant en quatre ocasions, davant el Celta, el Madrid, el Las Palmas i el Leganés. Les 14 dianes de Stuani –supera en dos el seu millor registre- i les 11 de Portu –tres més que el seu límit anterior-, s'accentuen quan es comproven els registres de fins a 7 equips de la lliga: són els mateixos que té el Deportivo i superen els 24 de l'Espanyol i l'Alabès, els 23 del Leganés, els 22 del Llevant, els 19 del Las Palmas i els 16 del Màlaga.

L'uruguaià aconsegueix la meitat dels seus gols amb el cap -7 dels 14- i lidera aquesta particular classificació per davant del seu compatriota Maxi Gómez, del Celta. Una xifra que no dubtarà a intentar ampliar el divendres, en la visita del Deportivo a Montilivi (21.00 h, BeIN LaLiga). Convertit en un fortí, els gironins han guanyat els darrers cinc partits sense encaixar cap gol d'ençà del 2-3 aconseguit per l'Alabès en l'última jugada d'aquell fatídic 4 de desembre. Tres mesos més tard, el Getafe, el Las Palmas, l'Athletic, el Leganés i el Celta han caigut un darrere l'altre amb un balanç global de 13-0 que faria tremolar a qualsevol i que el Girona voldrà estirar –el sostre el marca el curs passat, amb vuit- mentre continua acumulant mèrits per competir el pròxim curs a Europa.