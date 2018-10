Un Girona gris es mostra incapaç de superar el Tolosa (0-1)

És difícil treure conclusions d’un partit en què ni hi ha punts en joc ni els futbolistes mostren el desig habitual de guanyar. El Girona, que ha anat de més a menys i ha topat amb el porter Goicoechea, ha vist com el Tolosa, sense fer res de l’altre món, n’ha tingut prou amb una rematada de cap de Bodiger per allargar el seu mal moment de resultats (0-1). També de joc, perquè les sensacions són contradictòries. Sembla que vulguin i no puguin, que lluitin contra ells mateixos per recuperar un rendiment que fins no fa tant enlluernava.

El partit, jugat al Municipal de Peralada, ha servit perquè Eusebio mantingui el to competitiu de la plantilla. Sense Stuani, Bounou i Lozano –amb les seves seleccions–, ni Granell –designat millor jugador català de l’any–, Bernardo, Alcalá, Aday i Gorka, i amb Portu a la banqueta, el tècnic val·lisoletà ha decidit recuperar el 3-5-2 per enfrontar-se al Tolosa, que també ha hagut de recórrer al fons d’armari i ha completat la convocatòria amb jugadors del filial. Dels escollits, el porter Suárez i els defenses Ramalho i Planas han sigut els principals focus d’atracció. També la dupla atacant formada per Roberts i Doumbia, que ha tingut dues incursions interessants, frustrades per dos controls improductius.

El Girona, que es debat entre tenir el control dels partits gràcies a la possessió de la pilota o mitjançant els contraatacs, ha intentat portar la iniciativa. A la sala de màquines, Pere Pons i Aleix Garcia han distribuït el joc amb criteri, però amb intermitència, connectant amb Borja en menys ocasions de les esperades. Veient la falta de fluïdesa pel mig, han decidit bolcar tot el perill pels carrils, especialment per la banda dreta, on Pedro Porro ha continuat fent mèrits. L’extremeny, la sensació d’aquest inici de curs, s’ha mostrat molt actiu i ha provocat enrenou a còpia de centrades. Qui també ha agradat és Roberts, l’anglès cedit pel Manchester City. Escorat a la banda, s’ha deixat caure tant a la dreta com a l’esquerra. Només Goicoechea, el porter del Tolosa, ha evitat que el Girona s’hagi avançat al marcador, tapant un un contra un de Roberts i traient una mà a contrapeu a cop de cap de Doumbia.

Els homes d’Alain Casanova, vuitens de la Ligue 1, no han necessitat gaire per crear perill. Cahuzac i Manu García han agafat les regnes, sense encert, abusant de la pilotada llarga quan s’han adonat que els blanc-i-vermells els tenien ben lligats en curt. Tot i això, Suárez ha hagut d’avortar dos llançaments i Mubele ha vist com li invalidaven un gol per fora de joc. Units per la mala sèrie de resultats en els seus respectius campionats, el Tolosa fa cinc partits que no guanya a la Lliga –4 punts de 15– i el Girona quatre –2 punts de 12.

Bodiger trenca l’avorriment

A la segona part, Eusebio ha fet debutar Santi Bueno, del Peralada, i ha donat entrada a Portu. El primer a avisar, però, ha sigut Adli, de només 18 anys, que ha obligat Suárez a intervenir en una jugada en la qual la defensa gironina s’ha vist superada. El Tolosa, que ha sigut millor, ha guanyat terreny amb facilitat i ha incomodat un Girona massa discontinu en el joc. N’Gounou, de tisora, ha sigut el següent a provar-ho. També Mubele, amb un xut massa creuat. Necessitats d’autoestima però sense la suficient intensitat, Eusebio ha ordenat un nou canvi de sistema després d'una sèrie de substitucions: sota un 4-2-3-1 han entrat Douglas Luiz, Montes, Paik, Mojica –que no jugava des del mes d’agost i no ha debutat a la Lliga– i el porter Vito, que s’ha estirat com un felí per desviar un llançament de Jean però no ha pogut fer res en una jugada d’estratègia, culminada per Bodiger, amb el cap. Portu, gràcies a una centrada de Mojica, ha pogut equilibrar el resultat però Goicoechea, com a la primera part, ha sobresortit i ha allargat el desencant dels blanc-i-vermells de les últimes setmanes, que han acabat el partit amb els davanters del Peralada, Andzouana i Soni, damunt la gespa. Ramalho l’ha tingut al temps de descompte, sense sort.