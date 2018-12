El Girona aspira a oblidar definitivament el descens a San Mamés

El Girona arriba a San Mamés en el millor moment del seu any i escaig a Primera, on s’enfronta a l’Athletic (21 h, GOL), el rival que marca la línia vermella. Separats per 10 punts a la Lliga, l’escenari és propici perquè els gironins clavin un cop de puny a la taula i encarin de la millor manera possible la segona permanència consecutiva a l’elit. De fet, fins i tot l’empat s'hi val. També per allargar la condició de visitant imbatible, perquè el Girona no perd lluny de Montilivi des del 8 d’abril, i ha puntuat en els últims nou desplaçaments. Aquesta temporada, a més, és el conjunt menys golejat a camp contrari, on tan sols ha encaixat quatre gols en sis partits.

Amb els registres a la mà, Eusebio millora els números de Machín de l’any passat, i fa vuit partits que no coneix la derrota, repartits en sis jornades de Lliga i el doble compromís a la Copa. Ni les baixes aturen un Girona que, malgrat tot, no es refia. Ferit en l’orgull, l’Athletic no és un rival qualsevol. “El que hem aconseguit lluny de Montilivi és molt meritori. S’ha de valorar com cal, però això no serveix per continuar guanyant, hem de tenir la humilitat i la consciència que cada partit costa. Posarem el millor de nosaltres mateixos per centrar-nos en el treball diari, i així els resultats continuaran sent els que volem“, expressa Eusebio, que té les baixes de Bounou, Mojica, Aday, Planas –s'ha entrenat però no ha superat la prova–, Muniesa i Patrick Roberts, que deixarà el seu lloc a Portu en un onze que podria no tenir cap més variació –deixant de banda la porteria, on repetirà Gorka–, depenent del futur més immediat de Granell, que va actuar al carril esquerre contra l’Atlètic amb nota. Si no juga el capità ho farà Valery, que també ha demostrat que compleix. El tècnic del Girona també ha convocat Suárez i Montes, del Peralada.

El partit a San Mamés serà el primer dels tres que li resten al Girona per acabar el 2018. Després serà el torn del Sevilla al Ramón Sánchez Pizjuán, en el retrobament amb Pablo Machín, Jordi Guerrero, Jordi Balcells i Carlos Martínez. La visita del Getafe a Montilivi tancarà una primera part de la temporada gairebé excel·lent, que ha fet que els blanc-i-vermells creixin des de la despreocupació i amb un somriure als llavis. “No anem més enllà del partit més immediat, tothom sap que la Lliga és molt igualada i no hi ha un paràmetre clar on agafar-se. Competir, competir i competir; no pensem en res més. Volem mantenir la nostra excel·lent dinàmica, amb concentració i responsabilitat; ja tindrem temps de fer valoracions“, afegeix el val·lisoletà.

Una motivació afegida

Per al Girona, a més, visitar San Mamés és una motivació afegida, perquè va ser el primer desplaçament de la història gironina a Primera i va acabar amb derrota. I quan aquest vestidor té un repte entre cella i cella, ja se sap què sol passar. Més encara si es compta amb Stuani, el màxim golejador de la Lliga amb 11 gols, i que arriba a la cita havent marcat tres dianes els dos últims partits.

El mal moment de l’Athletic va precipitar fa pocs dies la destitució de Berizzo, substituït per Garitano, que es va estrenar a Osca, a la Copa, amb una contundent victòria (0-4). L’Athletic no guanya a la Lliga des de la primera jornada i té les baixes dels sancionats Yuri, Íñigo Martínez i Nolaskoian, i del lesionat Balenziaga en defensa. “Vivim un molt bon moment, sobretot pel que fa a la confiança, però som conscients que l’Athletic anirà al màxim de revolucions. Si continuem competint com sabem fer-ho, podem tenir opcions suficients per sumar els tres punts. Hem de tenir la capacitat de ser nosaltres mateixos i d'ensenyar la nostra personalitat habitual”, conclou Eusebio, il·lusionat amb la possibilitat que el Girona també sigui capaç de brillar a San Mamés. No serà per falta de ganes.