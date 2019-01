El Girona obre el 2019 amb feina al camp i també als despatxos

Guanyar contra el Llevant no és un deure obligat; però sí que ho és gestionar de la millor manera possible un mes de gener carregat de feina. El Girona, que viu des de la tranquil·litat de saber que ha començat el seu segon trajecte a Primera amb molt bon peu, dona el tret de sortida al 2019 contra el Llevant (19 h, BeIN LaLiga). Empatats a la zona mitjana de la classificació amb 22 punts, blanc-i-vermells i blaugranes desitgen mantenir el seu creixement allunyats de les angoixes d’un possible descens. Eusebio, optimista de mena, ha passat un Nadal plàcid tot i estar-se tot el desembre sense guanyar a la Lliga (en els últims quatre partits, només ha sumat dos punts dels 12) i veure com Pere Pons, amb una lesió a l’adductor, treia el cap a la infermeria abans d’afrontar una entrada d’any farcida de partits. Com a mínim, el Girona en jugarà sis (Llevant, Atlètic, Alabès, Atlètic, Betis i Barça), que podrien ser vuit si elimina el conjunt de Simeone i es planta als quarts de final de la Copa.

Renovacions i fitxatges en marxa

Si el migcampista de Sant Martí Vell és baixa, Marc Muniesa torna a estar disponible, i oxigena un carril esquerre que per moments no ha tingut cap respir. De fet, reforçar les bandes és el principal maldecap de Quique Cárcel, el director esportiu d’un Girona amb moltes carpetes obertes sobre la taula: Bounou i Ramalho, amb els quals s’està parlant però de moment no s’ha passat de les bones intencions, acaben el seu vincle el pròxim 30 de juny –com Gorka Iraizoz, que té difícil continuar– i amb Stuani s’està negociant una ampliació del contracte, amb una millora de sou, que conclou el 2020. Tampoc és cap secret que un fitxatge arribarà segur, que podrien ser dos –comptant la incorporació d’un davanter– si es produeix alguna sortida i l’economia ho permet. Iván Alejo, del Getafe, és un dels futbolistes temptejats, però no l’únic. I encertar-la serà clau, també en la parcel·la ofensiva, perquè un error en la presa de decisions deixaria massa al descobert la dependència d’aquest equip respecte a l’uruguaià, autor d’11 dels 18 gols del curs. Els seus recanvis, Lozano i el lesionat Doumbia, no han tingut el rendiment esperat. Precisament, l’hondureny podria ser moneda de canvi en alguna de les operacions que s’estan gestionant des dels despatxos de Montilivi. Amb bon cartell a Segona, el Girona hauria de trobar-li un relleu abans de permetre-li marxar.

Eusebio rumia si donar entrada a Muniesa d’inici al Ciutat de València, un fet que propiciaria la presència d’Àlex Granell al mig del camp, tenint en compte l’absència de Pere Pons. Douglas i Aleix Garcia es jugarien la plaça vacant, mentre que la resta de futbolistes serien els mateixos que han enlluernat en un inici de curs esperançador, on la segona permanència consecutiva és més a prop cada dia que passa, amb la presència dels futbolistes del Peralada Valery, Paik i el juvenil Pachón, que debuta en una llista, perquè el val·lisoletà segueix sense poder comptar amb Roberts, Doumbia, Carles Planas, Aday i Mojica.

Més punts a fora que a casa

Els gironins han sumat 12 punts lluny de Montilivi, on es van passar vuit mesos sense perdre, i 10 al costat de la seva afició. Actualment, però, porten dues derrotes consecutives a Bilbao (1-0) i Sevilla (2-0), en dues visites en què es van veure perjudicats per dos penals assenyalats en contra amb el marcador inicial. Especialment sagnant va ser el xiulat a San Mamés, on al temps de descompte Muniain va buscar Ramalho i l’àrbitre, sense que el VAR ho valorés, va picar. Res a retreure a la competitivitat d’un Girona que no guanya a la Lliga des del derbi a Cornellà contra l’Espanyol (1-3), un llunyà 25 de novembre. El Llevant, que ha perdut més partits (4) dels que ha guanyat al seu estadi (3) aquesta temporada, viu una transformació des de l’arribada del tècnic Paco López, que té la baixa de Rochina, sancionat. Veient el domini del Girona a les àrees, el primer partit de l’any té un cartell engrescador per mantenir ben fort l’esperit positiu que es viu a Montilivi.