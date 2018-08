El Girona fa oficial el fitxatge de Doumbia i podria perdre a Portu

Seydou Doumbia ja és, a tots els efectes, nou jugador del Girona. L’atacant ivorià, que signa per a les properes tres temporades, arriba amb la carta de llibertat sota el braç després de desvincular-se de l’Sporting de Portugal. Doumbia, de trajectòria reconeguda, aportarà gols i talent al conjunt d’Eusebio Sacristán, que encara no sap amb certesa si podrà mantenir els davanters Portu i Stuani, temptats per altres clubs. Internacional amb el seu país, el fitxatge de Doumbia és la sisena operació que tanca el Girona i el quart jugador en propietat després dels fitxatges de Muniesa, Mojica i Jairo, que molt possiblement marxarà cedit al Cadis. Les altres dues arribades, Aleix Garcia i Patrick Roberts, ho han fet mitjançant les cessions del Manchester City, que encara podria deixar a préstec algun actiu més, com és el cas de Brahim Díaz, un punta malagueny que encaixa a la perfecció a les exigències del joc que vol implantar Eusebio Sacristán.

Després d’un bagatge que l’ha dut a veure la porteria rival amb facilitat amb el Young Boys, el CSKA de Moscou, la Roma, el Basilea i el mateix Sporting de Portugal, entre altres, Doumbia aterra a Montilivi disposat a sumar, després d’haver superat amb èxit l’exhaustiva revisió mèdica a la qual ha estat sotmès. Al seu palmarès destaquen tres lligues russes, una lliga portuguesa, una suïssa i cinc vegades màxim golejador dels campionats rus i suïs, a banda d’haver marcat 20 gols en 40 partits en competicions europees –Champions i Europa League-. Ara aterra a la Lliga espanyola amb la missió d’ajudar a conquerir la segona permanència consecutiva dels blanc-i-vermells a l’elit. Divendres, a Vila-real, podria estrenar-se vestint els colors d’un Girona que veu complert un dels principals desitjos de Quique Cárcel, el principal valedor d’un Seydou Dombia que genera moltes expectatives i serà presentat avui al migdia a la sala de premsa de l’estadi gironí.

17 milions per Portu

La nòmina de davanters, ampliada amb el fitxatge de Doumbia, està pendent sobretot del futur de Portu, el principal caramel que llueix a l’aparador de Montilivi. Amb els focus del Sevilla situats en la posició preferencial, el murcià continua fent acte de presència a les instal·lacions de ‘La Vinya’, on el Girona té la seva particular Ciutat Esportiva. Portu, que no ha entrenat a causa d’un cop rebut contra el Madrid, està esperant que els dos clubs arribin a l’entesa definitiva, que pot vorejar els 17 milions d’euros segons alguns mitjans andalusos.

El Sevilla, en cap cas, s’ha mostrat disposat a pagar la clàusula de Portu, que s’enfila als 20 milions gràcies a les variables instal·lades durant les dues renovacions que ha viscut en el darrer any. Fins i tot ha intentat seduir a Quique Cárcel mitjançant jugadors com Muriel o Ganso, amb l’objectiu d’abaratir el preu d’una triple operació que també inclouria a Juanpe. El Girona tampoc les té totes pel central, que amb una clàusula de 12 milions podria veure com ha de fer les maletes aquesta mateixa setmana. Un cas semblant al de Stuani, malgrat que s’entreveu més difícil que algú aposti fort per l’uruguaià. Les 72 hores que falten per al tancament de mercat es faran molt llargues a Montilivi.