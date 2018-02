El Girona fa oficial la rescissió de Fran Sandaza

El pas de Fran Sandaza pel Girona ha arribat a la seva fi. Després d’acomiadar-se en un emotiu escrit a les xarxes socials la passada setmana, l’entitat gironina ha fet oficial la rescissió d’un contracte que acabava el 2019. Sandaza, que deixa una forta petjada a Montilivi, estava buscant un nou destí que capgirés les males sensacions obtingudes en els darrers mesos a Qatar, on una sèrie de condicionants l’han impedit gaudir de minuts. Si primer es parlava d’una cessió, finalment els camins se separen, i el davanter marxa a la Xina per jugar amb el Qingdao Huanghai, dirigit pel català Jordi Vinyals, a la Segona Divisió. Serà el sisè país que el veu competir. Passat el seu inici a Espanya, Sandaza ha vestit les samarretes del Dundee United, el St. Johnstone i el Rangers a Escòcia, la del Brighton a Anglaterra, la del Tòquio al Japó, a més de l’Al-Ahli qatarià. Escollit com la figura principal del Girona 2014-15, Quique Cárcel no va dubtar en incorporar-lo a l’hora de confeccionar la plantilla de l’ascens a l’elit, ara fa dos estius. Celebrats 25 gols en les seves dues temporades com a blanc-i-vermell, Sandaza ha estat clau en els darrers èxits de l’entitat, guanyant-se el cor d’una afició que l’idolatra.

Renovacions al caure

El Girona continua blindant una plantilla que sembla no conèixer límits. Renovats Pere Pons, Portu, Juanpe i Àlex Granell, Quique Cárcel segueix treballant i premiant el rendiment d’uns futbolistes que, sent pràcticament desconeguts, s’han situat a només dos punts d’Europa. En les properes hores està previst que es faci oficial la renovació d’Aday Benítez, un dels homes amb més pes dels últims anys. Aquest, però, no serà l’últim moviment als despatxos ja que Alcalá també ha arribat a un acord per perllongar el seu vincle amb el club. Tant Aday com Alcalá acabaven contracte l’estiu del 2019, i sembla que, com a mínim, segellaran la seva continuïtat per dues o tres temporades més.