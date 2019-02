El Girona té una oportunitat d’or en la seva visita a Vallecas

L’estat d’ànim del Girona ha canviat radicalment en les dues últimes jornades, en què ha sigut capaç de sumar quatre punts dels sis en joc, amb la victòria de prestigi al Santiago Bernabéu contra el Madrid (1-2) i l’empat davant la Reial Societat (0-0). Reforçat psicològicament gràcies al nou sistema introduït per Eusebio Sacristán, ha passat d’espantar-se per veure’s al llindar del descens a estar tranquil i tenir cinc punts de marge, una distància que espera augmentar coincidint amb el seu duel directe contra el Rayo Vallecano (21 h, GOL TV), un dels equips afectats a la part baixa. És una oportunitat d’or per donar un cop de puny sobre la taula. “Tenim bones sensacions perquè ja vam competir molt bé contra la Reial Societat, vam donar continuïtat a la feina feta amb el Madrid i vam recuperar el fet de deixar la porteria a zero. Estem preparats per anar a buscar la victòria, i volem mantenir el mateix to que en aquestes últimes setmanes”, reconeix Eusebio.

Si pretén encadenar el seu tercer partit invicte, el conjunt blanc-i-vermell haurà de superar les importants baixes de Juanpe i Bounou. El central canari pateix una lesió al tendó de l’adductor llarg esquerre que el tindrà fora de combat uns quants dies –es desconeix l’abast real del problema– i el porter marroquí té febre i ni tan sols ha entrat a la llista de convocats. Suárez, del Peralada, ocupa el seu lloc, però jugarà Gorka, que aquest curs ha respost de meravella durant la trajectòria a la Copa. A l’eix central i amb Alcalá consolidat amb el retorn a la defensa de quatre, tot fa indicar que serà Bernardo qui l’acompanyarà. També tenen tots els números de recuperar el seu lloc Pere Pons i Borja García, suplents contra la Reial, que podrien reemplaçar Douglas Luiz i Lozano. Pedro Porro és l’altra alternativa que té Eusebio, que ha pogut recuperar Patrick Roberts però encara no disposa de Carles Planas. “Plantegem cada partit amb el desig de guanyar, tenim clar el nostre objectiu. Són tres punts importants perquè lluitarem contra un rival que també espera continuar a Primera. No ens hem de descentrar en res que no ens afecti, perquè no ens ajudarà”, assegura Eusebio.

El Rayo ha patit quatre derrotes consecutives que l’han situat en una perillosa dinovena posició, tot i que només és a dos punts d’abandonar la línia vermella. Fins i tot un empat podria ser un gran resultat per al Girona, que no es vol autopressionar perquè té massa recent l’experiència contra l’Osca, partit en què es va exigir guanyar abans d’hora per acabar perdent.