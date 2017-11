El Girona perd dos punts en un tram final frenètic (2-2)

Només l'última jugada va impedir la victòria d’un Girona que puntua per cinquena jornada consecutiva, gràcies a l’empat davant el Betis (2-2). El conjunt de Pablo Machín, que arribava al descans amb un immerescut avantatge fruit d’un gol de Portu, veia com Guardado igualava el partit als darrers minuts. I mentre Portu anotava un altre gol al minut 94 que deixava en safata la victòria als gironins, tan sols un minut més tard Tello equilibrava el marcador a l'última acció d'un matx atractiu i ple d’intensitat.

I això que els homes del tècnic sorià van sortir endollats des del primer minut, avançant les línies de pressió i incomodant la triangulació dels andalusos. Immersos en una dinàmica d’allò més productiva que els ha fet sumar 11 dels darrers 15 punts, mostraven l’ofici aprés en les derrotes. Eren conscients que el seu moment arribaria. Abans, però, tocava suar de valent. Portu, fent valer un majestuós servei de Maffeo, inquietava Adán amb un fort xut en l’única presa de contacte abans d’arribar al temps afegit. El pas endavant protagonitzat pels andalusos convertia Bounou en un mur al qual el Girona s’agafava. Especialment brillant en un u contra u davant Guardado, el marroquí s’ha guanyat amb escreix una titularitat a l’elit que ja ha deixat de sorprendre, intervenint novament amb una sortida als peus de Sergio León després d’una assistència enverinada a l’esquena dels centrals. Enmig, novament el mexicà desaprofitava un contraatac degut a un intent de vaselina amb els gironins protestant una falta sobre Muniesa que el col·legiat va passar per alt. Fins que el seu moment feia acte de presència. Si Ramalho –brillant malgrat la seva inactivitat- havia silenciat l’afició local en una jugada d’estratègia, Portu treia petroli d’un error del seu marcador al no rebutjar una assistència de Borja García en la darrera acció del primer acte per avançar un Girona que marxava amb un premi excessiu vistos els mèrits d’ambdós equips.

Perdonen la sentència

L’escenari dels segons 45 minuts posava a proba la solidesa d’un conjunt acostumat a treure grans crèdits lluny de Montilivi. Amb el Betis llançat a l’atac, qualsevol recuperació es traduïa en una oportunitat d’or per lligar un esplèndid marcador. Stuani va ser el primer en posar a prova Adán, sense fortuna. Amb el nerviosisme instal·lat en l’entorn local, Setién no escatimava esforços i introduïa tota la maquinària damunt del terreny de joc amb l’entrada de Tello i Sanabria. Qui gaudia d’una triple opció, tanmateix, eren Aday i Maffeo, que obligaven a lluir un porter madrileny que mantenia amb vida als seus. El Girona perdonava i ho pagava car, com va comprovar amb un tir lliure directe de Guardado que iniciava uns embogits darrers instants on Portu, en una acció de murri, semblava segellar un triomf que Tello negava però que no oculta les virtuts d’un conjunt que continua creixent malgrat una inexperiència palesa en petits detalls.