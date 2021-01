El Girona es permet el luxe de ser una mica feliç (2-0)

La Copa, per als clubs petits, és una capsa de somnis. Els permet treure el cap i deixar oblidat l’anonimat amb què solen conviure, aïllar-se dels problemes i intentar ser una mica feliços, perquè aquesta és una competició que reparteix poques tristeses i sí moltes rialles. Perquè quan no tens res a perdre, no tens res a lamentar. El Girona ho sap prou bé, ara que s’han complert dos anys d’aquella nit de fantasia al Wanda Metropolitano en què va eliminar l’Atlètic de Madrid. Aquest any manté viva l’esperança i ja és als vuitens de final després d’eliminar el Cadis (2-0) amb un doblet de Valery, el noi de l’Escala. Precisament ell va ser l’autor d’un dels gols d’aquella nit a Madrid. Hi ha coses que estan predestinades.

Amb la Lliga aparcada fins al cap de setmana vinent, el Girona ha presentat una barreja de titulars i suplents que ha sabut mantenir a ratlla el Cadis, un rival de categoria superior. Francisco vol tothom endollat i reparteix minuts. I l’equip competeix, acompanyat d’una trajectòria a la Copa que servirà per guanyar confiança a la Lliga. I per apassionar-se una mica, que ja tocava. Amb un paper clau per als nois de casa: Valery va ser el protagonista principal amb els seus gols, però els que també van brillar van ser Arnau, al lateral esquerre i juvenil, i Kebe, consolidat al mig del camp. No està tot perdut.

Si els andalusos no han fet res, tret d’un parell de detalls de Pombo, és gràcies a la bona versió d’un Girona que segueix creixent. Però cal dir que ofensivament la seva primera part no ha cridat gaire l’atenció. Sense idees, Samu Saiz, Bárcenas, Valery i Bustos s’han encallat. El domini i el perill no sempre van de bracet. Una ocasió de Valery, innocent en la rematada –seria l’excepció–, un cop de cap de Bernardo i un gol anul·lat a Ramalho han estat l’únic creïble per sortir de la monotonia.

Classificació en deu minuts

La segona part ja ha sigut diferent. Han passat tres minuts quan Valery ha foradat les xarxes aprofitant una genial assistència de Bustos. Els vuitens de final ja estaven més a prop. Ho podien haver estat fins i tot més, però el mateix davanter argentí s’ha adormit en una acció en què ha trigat massa a assistir Samu Saiz quan el Cadis s’havia animat a deixar espais. Cap problema: és la Copa de Valery, que no va rebutjar una delícia de Samu Saiz per escriure el seu nom en lletres d’or a l'eliminatòria.

Amb un avantatge tan clar, Francisco ha donat minuts a Cristhian Stuani, que s’ha estrenat aquest 2021. També ha jugat Pau Víctor, un altre motiu per presumir. A la banqueta contrària Álvaro Cervera ha començat a posar noms recognoscibles, però ja era massa tard. El Cadis, que ha lamentat la greu lesió d’Akapo, no ha fet ni pessigolles. I el Girona, que ha d'afrontar un calendari temible a la Lliga –Espanyol, Mallorca i Leganés de manera consecutiva–, ja espera rival a la ronda següent. Qui sap si la Copa li seguirà repartint petites dosis de felicitat. Perquè, malgrat que tothom sap que el més important és la Lliga, a ningú l'amarga una bona tarda.