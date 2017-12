El Girona presenta un balanç econòmic condicionat per l’èxit

Sota la fermesa d’un pressupost de 44,5 milions d’euros, l’aterratge a l’elit ha provocat cloure l’exercici amb un balanç negatiu de 5,5 milions d’euros. Aquestes són les xifres presentades pel Girona en la Junta General Ordinària i Extraordinària dels seus accionistes. Res, però, que faci perillar la saludable salut d’una entitat que continua creixent. Les despeses dels darrers mesos –personal nou, primes per l’ascens o condicionament d’infraestructures-, obligades per poder fer front a l’exigència que suposa competir a l’alt nivell, s’esperen poder revertir durant un mes de gener on es tancaran diversos acords que permetin reequilibrar el patrimoni net negatiu. Així ho ha explicat Ignasi Mas-Bagà, director general del club, en un acte que ha comptat amb la presència de Delfí Geli i dels principals accionistes del club, Ferran Soriano i Pere Guardiola.

“Deixem enrere un 2017 històric, on hem convertit en realitat tot allò que havíem somiat anteriorment. L’esforç, el compromís i la il·lusió de totes les parts implicades ho han fet possible. Som un club sanejat que ha dreçat un camí que sap on vol anar a parar, assolint les fites que es va marcant. Si sóc president es perquè crec en un projecte fidel als meus principis, no treballem amb promeses sinó amb fets” ha exposat Delfí Geli en el seu discurs. El gran èxit del Girona, aquest curs, escau en haver estat capaç de liquidar l’antic deute, mantenint-se al corrent de tots els pagaments. Amb un valor d’actius de 12’6 milions d’euros, sortir de la línia vermella és el proper repte a aconseguir. En el seu informe, Mas-Bagà ha assegurat que existeix un marge per tornar a programar una Junta si fos necessari tot i que s’ha mostrat convençut de que no s’hauran de prendre mesures dràstiques. Tot necessita el seu procés i capgirar els números, no n’és una excepció. El balanç previst del curs 2017/18 ho exemplifica a la perfecció. Restades la part financera i els impostos, es preveu un benefici lleugerament superior als 2’4 milions d’euros després que s’aprovés un pressupost de 44’5 milions, elevat gràcies al nou contracte dels drets televisius. “L’èxit no és només esportiu, també estem satisfets per la nostra àrea de negoci”. El director general ha posat l’èmfasi en què el Girona disposa del tercer límit salarial més baix de la categoria -27 milions- per davant de l’Eibar i el Las Palmas, destacant que els 23 punts assolits abans del Nadal permeten estar per sobre de l’objectiu fixat, la permanència. El creixement social ha estat un dels aspectes més destacables ja que, a data d’Octubre, el Girona té 9.286 abonats i 16 Penyes constituïdes, un 68% de la ocupació de Montivili, que compta amb una capacitat de 13.400 espectadors. La mitjana en aquest inici de curs, per cert, és de 10.716. “Estem satisfets, però el marge de millora és molt elevat”.

Una de les grans novetats és l’explotació d’una via fins ara inexplorada, un nou carnet de soci que agrupa fans i abonats –el carnet i les condicions d’aquest, segueixen intactes-, creant una llista única que potenciï la marca del club. Els ingressos comercials superen els 3 milions, triplicant l’anterior xifra d’un projecte alleujat gràcies a l’entrada dels nous accionistes, que han dotat d’estabilitat el Girona.

El Girona presenta un balanç econòmic condicionat per l'èxit / GIRONA FC

Un enfocament únic

Ferran Soriano, CEO de City Football Group, ha posat en comú els beneficis que obté el Girona amb la nova propietat. Sota els fons d’inversió d’Abu Dhabi United Group i China Media Capital Consortium, té en propietat sis equips repartits en cinc continents –a banda de gaudir d’oficines arreu del món-, tots ells al màxim nivell: Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Torque i Girona. El conjunt blanc-i-vermell ha entrat de ple en la dinàmica del City Football Marketing, el grup comercial amb seu a Manchester, on més de 100 persones treballen diàriament amb els objectius de lligar sponsors o negociar contractes de marxandatge –el Girona no disposa d’un patrocinador principal a la samarreta-. De la part esportiva s’encarrega el Global Football. Allà, els gironins hi troben des de caça talents a diferents tipologies d’entrenaments o metodologies d’anàlisis. Tot plegat, sense oblidar l’àrea mèdica i la ciència esportiva. A la xarxa del City Football Group, les sis entitats exposen, setmanalment, les idees per un benefici comú. “Volem consolidar el club a Primera mitjançant un joc atractiu, convertint-lo en el segon equip de Catalunya. No tenim límits marcats malgrat que hi ha molt camí per recórrer. Necessitem entendre les emocions dels gironins per satisfer les seves demandes” ha dit Ferran Soriano, en un discurs semblant al de Pere Guardiola, cap visible del Girona Football Group. “Estem prudentment satisfets, amb condicions reals d’assolir els objectius marcats. Hem d’anar consolidant el projecte però, fins ara, hem fet tot el que havíem anunciat” ha finalitzat.