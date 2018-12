El Girona presenta un pressupost rècord de 53,6 milions d’euros

Els 53,6 milions d’euros que té aprovats el Girona per a aquest curs representen el pressupost més gran de tota la seva història i superen els 44,5 milions de la temporada passada, la del debut a Primera. El director general blanc-i-vermell, Ignasi Mas-Bagà, ha explicat els acords beneïts per la junta general, feta a porta tancada. L’exercici deixa uns ingressos de 48,8 milions d'euros, un 9,6% més de la previsió inicial, i un benefici net de 6,7 milions, que significa 4,3 milions superiors del previst. “Estem contents perquè cada dia som més grans”, resumeix Mas-Bagà, que ha volgut remarcar els ingressos televisius com la font més gran: dels 6 milions de fa dos anys als 42 de l’actualitat.

Mas-Bagà, per primera vegada, ha acceptat parlar del partit que el Girona, el Barça i la Lliga volien portar a Miami i que finalment es jugarà a Montilivi. “Hem estat transparents i hem explicat la realitat quan hem pogut. Sempre hem dit que apostem per iniciatives pioneres. Realment, pensem que això ens farà créixer. És una elecció personal; el Barça ha dit que no i ho respectem”. Sobre el sentit de l’abonat gironí, ha respost: “Era vital buscar una solució per als abonats, i si vam acceptar la proposta, va ser perquè vam exigir compensacions per a l’afició. Els més perjudicats eren ells, però estem contents amb el que hem fet”, ha conclòs, i ha afegit que els guanys econòmics per anar als Estats Units –uns 4 milions- no estaven pressuposats.