El Girona no cedeix a les pressions i Portu continuarà a Montilivi

Després d’unes hores d’altíssima activitat, el Girona va confirmar la millor de les notícies gràcies a la continuïtat de Portu, temptat per un Sevilla que es va negar a pagar la clàusula de rescissió, xifrada en 20 milions d’euros. En una operació a tres bandes, en la qual també va estar present el Getafe mitjançant Ángel, cap dels clubs implicats va voler abonar la totalitat del preu estipulat pel futbolista desitjat. El Girona tampoc es va decidir a pagar els 6 milions que exigia el club madrileny pel seu davanter, perquè veia com el conjunt sevillà tampoc feia el mateix amb Portu. Mentre el Sevilla estava disposat a arribar als 17 milions, el Girona no oferia més de 5 milions al Getafe. Tothom es va negar a cedir i, com el peix que es mossega la cua, l’últim dia de mercat va ser un cercle viciós finalitzat amb Portu seguint a Montilivi, per l’alegria dels aficionats gironins, que tenen en el murcià la seva particular font de felicitat.

Dijous, el Girona va fer pública una primera llista de convocats per viatjar a Vila-real on Portu, malgrat no haver-se entrenat per unes molèsties a l’espatlla, era un dels escollits. Era una mesura de força amb un missatge clar cap a Sevilla: o es pagava la clàusula o el jugador no es mouria. Quique Cárcel, que durant tot l’estiu ha advertit que com més temps passés estaria menys disposat a negociar, només hauria acceptat sentir a parlar d’un traspàs –mai inferior als 17 milions-, si tenia el seu substitut ben lligat. L’escollit era Ángel i les converses es van iniciar el mateix dia a la tarda, un cop conegut que Portu no pujava a l’autocar rumb a Castelló tot i que no va arribar a viatjar a terres andaluses. Però si el Girona va ser inflexible amb el Sevilla, el Getafe també ho va ser amb el Girona. La tensió, en augment a mesura que el rellotge corria, va arribar al seu punt més àlgid al migdia, quan Joaquín Caparrós declarava que no es podia permetre el luxe d’esperar per Portu fins a les 23.55 h i que ja estava satisfet amb la plantilla creada, independentment del seu reforç. Trencades les negociacions, Pablo Machín es queda sense un jugador que ell va projectar a Montilivi, l’escenari que continuarà veient les seves obres d’art en un cop d’efecte que psicològicament reforça als blanc-i-vermells, espantats davant la possibilitat de perdre un dels seus puntals.

Relleu de migcampistes

Serial de Portu al marge, el Girona va tancar la plantilla amb dos moviments més: l’arribada de Douglas Luiz i la marxa de David Timor. El brasiler, procedent del Manchester City, renova la seva cessió després del seu discret pas el curs passat, una qüestió que va estar a punt de fer saltar pels aires l’acord perquè el futbolista no tenia com a prioritat inicial tornar.

El cas de Timor va ser més sorprenent. Temptat durant tot l’estiu pel conjunt canari, va tancar el seu traspàs per una xifra aproximada d’1,5 milions, la més alta que ha ingressat mai el Girona. “Marxa a on li han demostrat que el volen” va assegurar Pedro Bravo, el seu representant, tot i que Eusebio li havia donat la titularitat en els dos primers partits de Lliga, un fet que semblava assegurar que no es mouria de Montilivi. A l’hora de la veritat, però, el jugador ha acceptat l’oferta del Las Palmas, un club que aspira a tornar al màxim nivell del futbol estatal després del descens a Segona.