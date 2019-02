El Girona s'uneix per enfrontar-se a la realitat de la Lliga

“Tocats, però no enfonsats. Em trec el barret amb els aficionats que ens han animat fins a l’últim moment. Dissabte, tots a Montilivi i demostrem a tothom que hem arribat fins aquí i volem estar-hi molts anys! Força Girona!”, piulava Pere Pons minuts després de la derrota del Girona contra l’Eibar (3-0). En la mateixa línia es mostrava Àlex Granell. “Dolguts i emprenyats. Optimistes i valents. Afrontarem les crítiques i ens reivindicarem contra tothom qui dubti de nosaltres. Gràcies als qui no defalliu i ens feu costat, sobretot a tots els qui avui us heu desplaçat. Junts. Tots junts ho podem fer i ho farem”. El sentit de confiança del vestidor és unànime, però també ho és la necessitat de recuperar el triomf perquè han deixat escapar un marge de deu punts respecte a la línia vermella. Aquesta setmana tenen una final anticipada en la visita de l’Osca a Montilivi.

Després d’un inici de temporada en què Eusebio va trigar nou jornades a saber quin camí volia escollir, per acabar recuperant la proposta amb la qual Machín va tocar el cel de Primera, el Girona va arribar a estar setè, fet que donava continuïtat a l’excel·lència del curs passat: va estar sis jornades sense caure derrotat i va sumar dotze dels divuit punts en joc. Això sense comptar el triomf a Vila-real o el puntàs al Camp Nou, obtinguts en les primeres setmanes de competició. Tot eren somriures per a un equip que ja tenia la infermeria plena, però que no hi pensava perquè va tenir el do de saber sobreviure. Ara l’escenari no té res a veure.

Perquè els blanc-i-vermells ni sumen de tres en tres ni deixen la porteria a zero des del novembre. I avui cada lesió, sanció o fitxatge no fet sembla no tenir solució. Dels últims 27 punts possibles n’han lligat quatre, i fa quinze partits, entre les dues competicions, que reben com a mínim un gol. La dada es fa més gran si només s’analitza el 2019: ha encaixat 22 gols en 9 partits i és la defensa més vulnerable de les cinc grans lligues europees. De cop i volta, l’alegria s’ha transformat en la preocupació lògica de perdre allò que tant va costar assolir: la categoria. Lluitar per la salvació hauria estat el més lògic des d’un bon començament, però ha fet falta estar nou partits de Lliga sense guanyar -dotze en total- i perdre de vista la Copa per descobrir la veritable i única realitat del Girona.

De condicionar a condicionats

Els gironins enllacen cinc derrotes consecutives però fins al partit d’Ipurua la imatge havia sigut bona. A Guipúscoa no ho va ser, perquè es van trair i van concedir unes facilitats impròpies del seu caràcter. D’una temporada a l’altra s’ha passat de veure un Girona que condicionava els rivals a un Girona condicionat pels rivals. Fins i tot Eusebio va admetre que s’havia equivocat demanant als seus futbolistes que juguessin d’una manera diferent de la que intenta inculcar: “Hem decidit jugar molt en llarg, i avui potser no he donat el missatge adequat. La responsabilitat és meva, perquè ells han posat en pràctica el que jo els he demanat. És dur pensar que no hem sigut nosaltres, això és el que ens fa més mal”, confessava el tècnic castellà, que mai ha volgut utilitzar les baixes o que la plantilla fos més aviat escassa, com a excusa. Assumeix la culpa i se sent fort, però contra l’Osca només val guanyar si no vol ser assenyalat.