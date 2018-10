El Girona busca recuperar la victòria en l’escenari de l’última derrota com a visitant

El passat 8 d’abril, el Girona era colpejat a Anoeta contra la Reial Societat (5-0). Aquella tarda, els gironins van aconseguir la primera permanència de la seva història a Primera, coincidint amb el primer partit a casa d’una Reial sense Eusebio Sacristán, fulminat a causa dels mals resultats i que torna a l’estadi que el va veure debutar com a tècnic al màxim nivell. En plena sèrie negativa, perquè els blanc-i-vermells fa quatre partits que no guanyen, no hi haurà temps per compliments. Tampoc per lamentacions, tot i que els 17 dies sense futbol han omplert més la infermeria que no pas l’han buidat: Mojica es perdrà tot el que queda de curs per una lesió als creuats i Granell no ha entrat en la convocatòria per al partit del dilluns (21 h, GOL TV). “Volem recuperar el fet de guanyar, hem treballat fort i tenim la consciència adequada per tornar al camí de la victòria. Necessitem donar una miqueta més, cadascú de nosaltres”, defensa Eusebio, que intentarà trencar dues estadístiques gens favorables que diuen que el val·lisoletà mai ha guanyat a la Reial i el Girona mai ho ha fet a Anoeta.

El tècnic castellà, que fa tota la temporada que navega amb la incertesa del dibuix, alimentant els dubtes externs i reflexionant sobre si és necessari dominar per controlar, diu que ja ha escollit quin és el camí a seguir. “Tot el que hem fet fins al moment ens ha servit per ser més rics i gaudir de diferents moviments, però ara ens centrarem en un aspecte més concret. Vaig notar que dividir els esforços en dues propostes ens impedia tenir la concentració i la força necessària per executar-los com calia”. Abraçats als gols de Stuani, el màxim golejador de la Lliga amb 8 gols, la plantilla ha demostrat saber respondre quan emocionalment està tocada. La falta de punts de les últimes setmanes i el dolor que sent el vestidor, compungit per la baixa del colombià, són motius suficients per tornar a ensenyar el caràcter dels millors dies. “El pal és gros per a tothom, tractarem d’ajudar Mojica i superar junts els moments de dificultat, mentre l’equip continua creixent”. Eusebio assegura que “s’ha de madurar” si el Girona utilitza la lesió de llarga durada per ocupar la seva fitxa amb una incorporació. “Ho estem valorant, s’ha d’entendre que no és gens fàcil fitxar a algú a aquestes altures. Estem tranquils perquè tenim una plantilla compensada”.

Pere Pons, Douglas i Aleix, candidats al mig del camp

Amb les novetats de Ramalho, Planas i el porter Suárez, que s’estrena oficialment amb el primer equip, a causa de la baixa de Gorka, Eusebio valora fer certs canvis al mig del camp, on Pere Pons té totes les de tornar a l’onze i Douglas i Aleix Garcia es jugaran el lloc que no podrà ocupar Granell. El Girona, que vol seguir invicte lluny de Montilivi, des d’aquell 8 d’abril porta sis partits sense conèixer la derrota: contra l’Alabès (1-2), el Getafe (1-1), el Las Palmas (1-2), el Vila-real (0-1), el Barça (2-2) i l’Osca (1-1). “Tenim virtuts suficients per guanyar a qualsevol camp, el més important és ensenyar la nostra personalitat. Hem de ser competitius, si desitgem tenir opcions de victòria a cada partit”, confessa.

Asier Garitano, el tècnic de la Reial, que tampoc sap què és guanyar al Girona, disposarà de tots els seus puntals excepte Theo, sancionat, Janujaz i Llorente, a qui ha recuperat però sembla que encara no farà servir. Willian José, el nou de referència, no es perdrà el partit, centrant el perill ofensiu d’un conjunt que també té a l’internacional Oyarzabal. Eusebio, que va dirigir-los durant dues temporades i mitja, els coneix d’allò més bé. “Sempre em vaig sentir estimat i tornar-hi és bonic perquè els tinc molta estima. Viuen un gran moment anímic i sabem que si els volem superar, haurem de posar-hi el mateix nivell d’intensitat, ritme i concentració. Confiem en el nostre potencial perquè ja hem ensenyat que som capaços de fer coses bones”, assegura, amb la rialla tímida d’aquell que sap que rebrà un fort homenatge perquè el llegat que va deixar a Sant Sebastià sobrepassa tots els registres esportius, tot i que ningú li podrà treure que va classificar-los per Europa. La petjada agafa cos i forma quan li recorden que va potenciar el planter, donant oportunitats, i meravellant amb un estil de joc que ha mamat des de la seva època al Camp Nou. Mentre continua fent les primeres passes al Girona, Eusebio ja sap que aquest és el millor títol que tindrà mai i espera que en un futur pròxim, a les seves vitrines personals també pugui afegir l’estima de Montilivi.