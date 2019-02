El Girona renova Cristhian Stuani fins al 2022

Amb un moviment estratègic impecable, el Girona ha aconseguit lligar Cristhian Stuani, la seva estrella, fins al 2022, després d’uns mesos d'intenses negociacions. El davanter uruguaià, que acabava contracte l’estiu del 2020, veu augmentat considerablement el sou i apuja la clàusula de rescissió de 15 a 20 milions d’euros. Stuani, que ha tingut ofertes més fortes econòmicament per traslladar-se lluny de Montilivi, demostra el seu vincle amb el club gironí allargant dos anys més una continuïtat molt celebrada al Girona, que mantindrà l’olfacte del seu principal golejador.

Determinant en la història blanc-i-vermella a Primera des del debut contra l’Atlètic, on va marcar un doblet inoblidable, Stuani és el pal de paller del Girona: ha marcat 33 gols en 51 partits, als quals s’ha d’afegir la diana en la tornada dels quarts de final de la Copa al Wanda Metropolitano. Sense ningú que li faci ombra, l’uruguaià s’ha guanyat a pols el títol d’indiscutible. Senzillament, a Montilivi és un ídol. I aquest ha sigut el principal reclam a l’hora de renovar, perquè Stuani ha prioritzat el fet de sentir-se important en el projecte esportiu a guanyar més diners però amb l’interrogant de veure disminuït un rol que a Girona té assegurat. L’estabilitat familiar també hi ha tingut un pes important. Amb 32 anys, Stuani és conscient que ha trobat un estil de vida que garanteix la felicitat del seu entorn.

Fitxat del Middlesbrough anglès l’estiu del 2017, pot presumir de ser el futbolista amb un percentatge més alt de gols en un club en tota la història de la Primera Divisió. El Girona n’ha marcat 73, i Stuani en signa el 45%. Format al Danubio uruguaià, també ha jugat al Reggina italià, a l’Albacete, al Racing i a l’Espanyol, on es va estar tres temporades. Amb 413 partits a les seves cames, ha marcat 160 gols però en cap lloc ha meravellat tant com a Montilivi.

Ramalho podria ser el següent

Després de la renovació de Bounou, Quique Cárcel continua estabilitzant el futur d’una plantilla que lluita per mantenir-se a Primera. Limitat per l’estret marge salarial, el Girona fa un esforç considerable per retenir Stuani. El director esportiu ja va destacar que s’estimava més dedicar els pocs recursos disponibles per tenir contenta la plantilla actual que no pas a mirar cap enfora. I només les nombroses lesions han obligat a fitxar Raúl García, a cost zero, al mercat d’hivern. Tant Eusebio com la cúpula esportiva estan satisfets amb el rendiment general, i en cas de necessitat veuen com els jugadors del Peralada responen a la perfecció. L’últim a debutar ha sigut Pachón, contra el Madrid, el primer jugador nascut l’any 2000 que defensa els colors blanc-i-vermells.

El moviment següent és allargar l’estada de Ramalho al Girona, que acaba el contracte a l'estiu i amb qui ja s’està parlant en la direcció correcta. També finalitza contracte Gorka, però és difícil que continuï.