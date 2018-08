El Girona es retroba amb el Madrid esperant trencar més de cinc mesos de sequera al Montilivi

Agafats a l’inesborrable record del curs passat, en què el Girona va situar-se al centre del mapa futbolístic europeu i mundial després de tombar el Madrid (2-1), els blanc-i-vermells pretenen repetir la gesta en un dels plats forts de la jornada (22.15 h, Movistar Partidazo). Si aquella tarda els tres punts van significar un punt d’inflexió determinant per aconseguir la permanència amb solvència, un hipotètic triomf contra els blancs serviria per mantenir la imbatibilitat en l’estrena d’Eusebio i per trencar una dinàmica que, sense fer soroll, ha fet de Montilivi un estadi vulnerable. Per trobar l'última victòria del Girona al costat d’una afició que omplirà l’estadi cal remuntar-se al passat 9 de març, en el 2-0 contra el Deportivo. Era la sisena victòria consecutiva a Montilivi, que veu com la tendència s’ha capgirat i ara acumula sis partits sense final feliç: empats contra el Llevant (1-1) i el Valladolid (0-0), i derrotes davant el Betis (0-1), l’Espanyol (0-2), l’Eibar (1-4) i el València (0-1). “Espero un duel intens i vibrant, sabem l’expectació que genera als nostres aficionats. Serà una festa i després de viure la victòria del curs passat la idea és repetir les mateixes sensacions i sumar els tres punts” valora Eusebio, que com a entrenador mai ha guanyat el Madrid. “Estic treballant fort perquè aquesta sigui la primera vegada, en tinc ganes i és un bon moment per aconseguir-ho. A més, el Girona ja ha demostrat que és capaç de guanyar-lo”.

Sense els lesionats Ramalho, Planas i Mojica, que tampoc arribaran a temps per jugar contra el Vila-real, Eusebio recupera Aday, sancionat contra el Valladolid –Pedro Porro serà titular– i ha convocat Paik, del Peralada. Qui també ha entrat a la llista de convocats és Stuani, que podria començar el partit des de la banqueta en detriment del Choco Lozano. “El millor és mantenir la continuïtat i crec que Pedro Porro està preparat per competir. El cas de Stuani és diferent, ha tingut molèsties i Lozano ha entrenat molt bé”, descriu Eusebio, que afirma que no té cap constància respecte al fet que el possible fitxatge de Portu al Sevilla –Juanpe també ha sigut temptat– es faci oficial en les pròximes hores. “No he pensat en un comiat de Portu, tenim molts al·licients al davant. Comptem amb ell, és un jugador molt important per a nosaltres. Confio que ho continuï sent durant tota la temporada i seria una alegria que no marxés ningú”.

Preguntat sobre si el Madrid ha perdut potencial amb la baixa de Cristiano Ronaldo, ha respost: “No crec que el Madrid sigui més dèbil pel fet que Ronaldo hagi marxat, ha sigut un jugador molt important, però el col·lectiu no perdrà la fortalesa”. Recentment derrotats a la Supercopa d’Europa contra l’Atlètic, els homes de Lopetegui, que viatgen al matí i no faran nit a la ciutat, tenen el dubte de si hi haurà Courtois o Navas a la porteria i l’interrogant de la presència de Modric al mig del camp. A Eusebio això no el preocupa. “Hem de preparar-nos per rebre a un conjunt que voldrà fer les coses bé. El més important és pensar en nosaltres, aprofitar les nostres virtuts i mostrar els valors de lluita que ens acompanyen diàriament. Al Madrid se l’ha de respectar sempre, té futbolistes que generen incertesa als contraris i una història recent molt forta”.

Polèmica pel Girona-Barça

Durant les últimes hores ha transcendit que la Lliga hauria ofert al Girona la possibilitat de disputar el derbi català del mes de gener als Estats Units, un partit que és a la llista de possibles candidats de jugar-se fora del continent, tal com va informar l'ARA. Mentre el club guarda silenci, Eusebio entendria una possible vaga dels futbolistes, que es van reunir aquesta setmana sense cap jugador blanc-i-vermell a causa de la incompatibilitat de combinar la sessió d’entrenament amb el viatge. “L’únic que demanen és informació, saber el perquè de les coses i quins avantatges tindran les decisions que es prenguin. S’han de tenir en compte tots els actors implicats, només així tothom estarà més content i el resultat final tindrà més arguments”. De caràcter positiu, Eusebio sap que el seu nom entrarà directament als llibres d’història si aconsegueix derrotar el Madrid. Per convenciment i fam, no serà. Tampoc per la il·lusió de Montilivi, disposat a viure una nova nit gloriosa que el mantingui a l’altar d’un conte de fades que encara no ha escrit la seva última paraula.