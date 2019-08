El Girona segueix sense aixecar el cap (1-0)

La derrota a Albacete (1-0) no fa justícia als mèrits d’un Girona perseguit per la mala sort: el VAR li va negar dos gols i Alcalá va marcar en pròpia porteria en una centrada sense perill. En dos partits de Lliga, encara no sap què és guanyar i segueix sense complir les expectatives generades.

La iniciativa, però, en tot moment va ser blanc-i-vermella. Juan Carlos Unzué va optar per repetir el dibuix amb què es va estrenar a la Lliga, el 3-4-2-1, amb l’únic canvi –forçat– d’Aday per Mojica, i la baixa d’última hora del flamant últim fitxatge, Àlex Gallar, que va abandonar la concentració per la mort del seu pare. En ple procés de construcció, el Girona busca la manera d’encaixar totes les peces. No és fàcil posar velocitat quan al davant se’t planta un rival que només es limita a tancar els espais, com ahir va fer l’Albacete. Cap concessió, amb dues línies de quatre replegades al voltant del seu porter.

Tot i que el futbol va ser espès, als d’Unzué no els va faltar actitud. Tampoc paciència, perquè quan el mig no els donava camins, decantaven el joc cap a les bandes, on Pablo Maffeo i Aday Benítez, el més actiu, estaven més ocupats atacant que defensant. Mentre els castellans donaven algun ensurt a còpia de contraatacs, no va ser fins que Borja García va alçar la veu que el Girona va tenir opcions reals de marcar. En un tram final de la primera part força mogut, el madrileny no va impactar bé una rematada en posició immillorable. I la polèmica va fer acte de presència, perquè el VAR va decidir no donar per vàlids dos gols anul·lats per fora de joc a Jairo Izquierdo i Marc Gual. Tots dos, bastant justets.

Per moments, el partit es va descontrolar, perquè a Ignasi Miquel li van perdonar l’expulsió i Juan Carlos va treure una mà descomunal a xut d’Ojeda. El tècnic navarrès va fer entrar Gerard Gumbau i Samu Saiz, però no va servir per a res: el cúmul dels despropòsits va arribar amb el gol marcat en pròpia per Alcalá. Ni un intent a l’èpica de Gerard Gumbau, que va rematar de cap al travesser, va canviar les coses.