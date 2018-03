El Girona s'eternitza a Vila-real (0-2)

Una hora abans del partit, els jugadors del Girona passejaven pel terreny de joc admirant un estadi pràcticament buit. Dividits en grups petits, es conjuraven per acabar amb la sèrie de sis partits sense guanyar amb Machín a camp contrari. La derrota del Vila-real, entre setmana, els havia deixat a quatre punts de la sisena posició i no volien desaprofitar l'ocasió per tornar a sacsejar la seva particular estrena a Primera Divisió. I ho han fet, i tant que sí, alterant una lògica que els fa viure a un punt dels groguets gràcies als gols de Stuani i el Choco Lozano (0-2) i estirant el somni europeu. Arribats a aquest punt, ja no es pot descartar l'heroïcitat.

Pablo Machín no ha volgut saber res de possibles rotacions i ha apostat pel mateix equip que va derrotar el Celta. La majoria del qual, per cert, ha estat intocable durant els 27 primers capítols dels gironins a l'elit. Excepte en alguns retocs –molts d'ells, obligats–, el tècnic sorià sempre s'ha mostrat partidari de donar continuïtat a un grup de futbolistes que li està donant la raó setmana rere setmana. No hi ha motius per alterar la titularitat d'uns homes que no han necessitat cap adaptació per meravellar l'elit. I que, quan se'ls ha demanat un esforç suplementari –especialment a aquells que tenen poca participació–, han contestat amb escreix. Davant un Vila-real agegantat amb la pilota als peus, els blanc-i-vermells han dedicat minuts i minuts a perseguir la bimba. Habitualment, sense premi, fent una feina fosca que els ha requerit una precisió de cirurgià quan han pogut tenir la possessió. No han estat gaires intervencions, però sí les suficients per posar la por al cos als aficionats groguets. Fins que Borja García ha caçat un rebuig a la frontal de l'àrea i ha aixecat el cap, veient el moviment de Stuani per darrere de la seva marca. No li ha fet falta més, i ha enviat una assistència mil·limètrica que l'uruguaià ha rematat, de cap, al fons de la xarxa, de manera que suma el catorzè gol al seu compte particular. Un regal de davanter que no s'hauria imaginat ningú ni en el millor dels somnis.

Amb l'electrònic al seu favor el Girona no s'ha espantat, ni de bon tros, i ha donat una altra lliçó de solidesa defensiva. O dit d'una altra manera, una altra lliçó d'ofici, allò que Machín sempre ha volgut tenir i que ara comença a assaborir. Encapçalats per un Ramalho de dimensions desconegudes, els gironins han aturat tots i cadascun dels atacs locals, un setge que ha provocat espais i molts metres per recórrer darrere seu. Aquí ha aparegut Portu, fent una feina de desgast terrible i carregant de targetes els oponents, que no han tingut cap altra opció per parar-lo si no volien veure ampliat el desavantatge. De fet, malgrat les múltiples arribades, Bounou no ha hagut de fer cap parada de mèrit. Els seus companys no l'han deixat intervenir i han tallat tot el que ha arribat a tres quarts de camp. Un actiu que el marroquí, cada cop més consolidat, ha agraït sense prendre riscos. La segona meitat feia pinta que seria molt llarga. Europa s'estava acostant.

Bounou es fa gran

Amb el canvi d'Ünal per Raba, Calleja encara ha posat més carn a la graella quan ha vist que un atrevit Girona li trastocava tots els plans. El submarí groc ha seguit ferm al guió previst tancant els blanc-i-vermells mentre els esclavitzava a una pressió psicològica que no ha semblat afectar-los i obligant Bounou a erigir-se en el gran heroi. A les sortides, sota els tres pals, desviant amb el peu o rebutjant a mà canviada, ha mantingut la porteria a zero tot i l'allau a què s'ha vist sotmès. En un marge de cinc minuts, Fornals, Bacca i Soriano han fregat l'empat, però allà el tenien per negar-los-en el desig i continuar alimentant les esperances d'un equip que, francament, ho ha passat malament durant molts minuts. Com si el temps s'hagués paralitzat, les forces feia estona que flaquejaven.

Els últims minuts han estat una nova mostra de solidaritat per pura supervivència, com aquell que sap que no pot donar més de si i optimitza els pocs recursos de què disposa. Els canvis, però, han aportat una frescor necessària i clau per segellar la sentència en un contraatac conduït per un futbolista a qui la benzina no se li acaba mai: Portu. El murcià, escorat a la dreta, ha liderat una jugada acabada, amb delicadesa, pel Choco Lozano. Directament a l'escaire. Meravellosament bonic. Providencialment decisiu. Somrients, guanyen el 'goal average' contra un rival directe per una sisena posició separada només d'un punt, i sumen així els tres punts en el moment més oportú. Virtualment salvats, s'han convertit en eterns. Ovacionats pels gironins que s'han desplaçat a l'Estadi de la Ceràmica, tres hores després era l'estadi qui els admirava a ells.