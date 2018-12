El Girona treu pit davant dels petits accionistes

El president del Girona, Delfí Geli, i el director general del club, Ignasi Mas-Bagà, han resolt els dubtes dels petits accionistes a la sessió informativa que s'ha celebrat avui a Montilivi, prèvia a la junta general que tindrà lloc aquest dijous a porta tancada. “Ens consta que la gent està il·lusionada i nosaltres ho comprovem, perquè la massa social no deixa d’incrementar”, ha valorat un orgullós Delfí Geli. Dades en mà, el club té de 9.500 abonats, 11.000 socis, 65.000 aficionats i 1 milió de simpatitzants, a més de 2.800 penyistes. Aquesta temporada s’arribarà a les 19 penyes oficials i, fins i tot, hi ha una petició de l’Índia per formalitzar-ne una.

“Estem creant un sentiment de pertinença que no es posa límits”, ha dit Geli, traient pit amb el rendiment a Primera. “Vivim moments especials, de molta felicitat. Des de la humilitat i sense deixar de recordar qui som, perquè no podem oblidar que fer el que estem fent és molt difícil”, ha afegit, i ha posat d’exemple la transició a la banqueta durant l’estiu, amb missatge inclòs. “Hem paït el canvi el millor possible. El Girona està per sobre de qualsevol nom, i amb Eusebio hem trobat un professional i una persona amb recursos per fer-nos evolucionar. Estem molt contents, de debò”. Montilivi, durant el curs de l’estrena, va tenir el 78% d’ocupació; va ser el quart club amb un percentatge més elevat.

Sense que el tema Miami sortís a escena (parlant de l’estada a l’Índia, Mas-Bagà ha dit que els agrada ser un club pioner en projectes internacionals, “i ho continuarem sent”), Geli i Mas-Bagà han passat tres quarts d’hora plàcids i sense cap ensurt. Les preguntes dels accionistes, formulades amb anterioritat al portal web, s'han respost segons l’elecció. I, quan han obert el torn de veu, els protagonistes han optat per altres vies. “Han passat moltes coses en poc temps, i a vegades va bé parar i contemplar-ho. El club no només competeix al camp, també ho fa en la gestió”, ha confessat Mas-Bagà, que ha recordat els objectius primordials per als pròxims cinc anys: la consolidació a Primera Divisió, el desenvolupament dels joves talents, el creixement comercial i d’aficionats i la sostenibilitat financera.

Creixement del planter i el futbol femení

“L’any passat vam ser desens amb el tercer límit salarial més petit de la categoria, però no podem perdre el món de vista”, ha expressat Mas-Bagà, fent una picada d’ullet al planter i el futbol femení, del qual espera “que creixi la temporada que ve”. “Estem creant un projecte de club, en què no només formem els futbolistes, sinó que formem persones. L’exemple perfecte és la residència als Maristes, on hem dissenyat un programa acadèmic específic, un estil i una metodologia de treball pròpia i de qualitat. També el futbol femení, que volem que vagi a més”. Res millor que construir una ciutat esportiva. “Ara estem a La Vinya, que té unes condicions impressionants, però sabem que ens falta alguna cosa més. Tot arribarà”, promet Geli. Temps al temps.