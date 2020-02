El Girona no treu rendiment del mercat d’hivern

Tard i sense ser la primera opció, però el Girona ja té el pivot defensiu que tant anhelava. L’escollit és Christian Rivera, després que un munt de noms s’anessin esborrant de la llista durant el mes de gener, que ha deixat un sabor de boca estrany a Montilivi. Amb la incorporació de l’asturià i la de Brandon Thomas, anunciat fa unes setmanes procedent de l’Osasuna, els blanc-i-vermells es reforcen amb dos perfils de futbolistes que no hi havia al vestidor. Però el fet que s’hagi esperat fins a l’últim moment per signar la peça indispensable que ja feia falta a l’estiu, que no sigui el nom prioritari i que no hi hagi hagut manera de desfer-se d’alguns jugadors que ara s’hauran de quedar i motivar per a la causa, fa impossible que la valoració sigui positiva.

Rivera arriba cedit del Las Palmas, que va trencar el préstec establert amb el Leganés i pel qual el Girona tindrà una opció de compra obligatòria en cas d’ascens a Primera. Amb passat recent a l’elit, perquè el curs passat també va jugar amb l’Osca, el migcampista haurà d’arreglar la falta d’un especialista destructor a la sala de màquines. El buit de Pere Pons no s’ha pogut cobrir amb el doble pivot (habitualment Granell-Gumbau, però també han tingut minuts Jozabed i Diamanka), la solució d’emergència que ha fet servir el Girona per compensar les mancances.

El principal problema, però, és haver intentat desprendre’s de futbolistes que continuen. Perquè a banda de la sortida de Marc Gual, ahir només es va afegir la rescissió de Sebas Coris, que va fitxar per l’Oviedo. A l’aparador des de fa dies, Àlex Gallar i Pape Diamanka acabaran el curs a Montilivi, i no perquè no se’ls hagi intentat col·locar. De fet, els gironins van temptejar diversos recanvis, sense èxit, ja que cap de les diferents possibilitats va tirar endavant. La plantilla, obligada a millorar els seus resultats si no vol veure com la temporada acaba sent un fracàs dels grossos, ja no es pot retocar. I sort del compromís de Cristhian Stuani, perquè encara que retenir-lo no sigui cap primícia perquè ja se sabia, la seva continuïtat segueix sent la millor notícia possible.