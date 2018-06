El Girona visitarà l’Índia per primera vegada

Instal·lat en un procés de creixement que sembla no tenir sostre, el Girona expandirà el seu nom aquest estiu convertint-se en el primer equip de la Lliga i el segon dels cinc grans campionats europeus que jugarà a l’Índia. Els gironins són un dels tres equips que formen part del Torneig Toyota Yaris La Liga World, juntament amb el Kerala Blasters, sisè classificat de la Super League índia, i el Melbourne City, un dels equips que també integren la xarxa del City Football Group i que va acabar tercer a la A-League australiana. “És un honor poder participar en aquest torneig, serà una gran experiència i suposarà la primera vegada que el nostre equip juga fora d’Europa en 88 anys d’història. Serà una magnífica ocasió de mostrar el futbol que fem als aficionats indis i d’arreu del món”, ha valorat Delfí Geli a la web del club.

Els partits tindran lloc a l’estadi Jawaharlal Nehru de Kochi, la capital de l’estat de Kerala, els pròxims 27 i 28 de juliol, just després de l’estada a Manchester, on el Girona té previst passar del 18 al 25. Els homes d’Eusebio, que començaran els entrenaments el dilluns 9 de juliol, tindran l’oportunitat d’enfortir la marca blanc-i-vermella a escala internacional. Un nou pas endavant per a un club que tot just comença la segona temporada entre els millors.