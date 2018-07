El Girona ja té el vistiplau per construir la nova graderia al gol sud

Montilivi creixerà una mica més, coincidint amb l’estrena de la segona temporada del Girona a l’elit, amb la col·locació d’una graderia supletòria retràctil al gol sud que ampliarà la capacitat en 1.000 seients per comptar amb una afluència total de 14.500 espectadors. D’aquest miler de seients, 300 aniran destinats als socis, 300 a la venda d’entrades i 400 a la zona vip. Arran de l’increment produït l’estiu passat al gol nord i a preferent, amb 2.000 seients més a cadascuna de les ubicacions, l’entitat blanc-i-vermella ha obtingut el vistiplau a l'ampliació de l’Ajuntament i la Universitat de Girona, propietaris del terreny on s’ubicarà la nova graderia. Les negociacions han anat en paral·lel a les reunions sobre la concessió de Montilivi, aprovada fins al 2068 en un pla a llarg termini on s’intueix la transformació de l’estadi al màxim nivell gràcies a una sèrie de projectes que s’aniran executant lligats a la consolidació de l’entitat a Primera Divisió. Aquesta no serà l’única modificació que es farà de manera immediata, ja que també està previst instal·lar les noves torres d’il·luminació. Les reformes tindran un cost aproximat de dos milions d’euros.

540x306 Una zona VIP al gol sud de Montilivi / GIRONA FC Una zona VIP al gol sud de Montilivi / GIRONA FC

Els primers beneficiats d’aquesta nova reestructuració seran els socis sense abonament que actualment fan cua a la llista d’espera per tenir un seient a Montilivi, una condició indispensable per poder viure l’experiència gironina a l’elit, ja que no es preveuen altes noves per segona temporada consecutiva. El club els ha reservat 300 places, la mateixa quantitat de noves entrades a la venda que podrà destinar al públic. Aquesta és l’última setmana en què els abonats del Girona poden renovar el carnet, ja que a partir de dilluns perdran aquesta condició de privilegi i la possibilitat, si es considera oportú, de fer la sol·licitud per canviar el seu seient a la nova graderia, un tràmit que s’ha de realitzar de forma presencial a les taquilles de l’estadi. El club es guarda el gruix d’ocupació, uns 400 seients, per a la zona vip –ja n’hi ha a preferent–, que es podran adquirir en paquets comercials.

540x306 Un estadi a l'altura de la Primera Divisió / GIRONA FC Un estadi a l'altura de la Primera Divisió / GIRONA FC

Montilivi, coincidint amb l’aterratge a l’elit, ha registrat una mitjana d'assistència superior als 10.000 espectadors per partit i és el cinquè club amb un percentatge més alt durant tota la Lliga. Acostumat a repartir felicitat mentre descobreix la sensació que produeix ser un equip de Primera, l’aficionat gironí ha sigut guardonat com el millor del campionat. Una mostra més de l’engrescador projecte del Girona, que ha creat uns lligams amb els seus seguidors impensables fa uns anys i que són el millor aval per continuar fent gran un estadi que està a punt de començar el segon curs entre els més grans.