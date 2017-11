El Girona segueix traient petroli del seu caràcter (1-1)

Un incansable Girona es sobreposava a un complicat primer temps per sumar un punt molt treballat davant la Reial Societat (1-1), amb un gol de Stuani que contrarestava l’inicial de Willian José. La imatge, ferma i convincent, reforça l’estat d’ànim d’un equip que ha sumat 10 dels darrers 12 punts en joc i que ha caigut dempeus a la categoria.

Malgrat comparèixer del tot endollats, els gironins van rebre una fuetada ben aviat. En tres minuts, la seva pressió ja havia aconseguit recuperar quatre pilotes en la zona de creació i generar una ocasió de perill. Una assistència filtrada de Maffeo a Portu que el murcià va voler deixar en safata a Stuani era interceptada per la defensa basca. Els bons auguris eren replicats de forma immediata per un Willian José que somriu cada cop que visita Montilivi. El brasiler s’aprofitava d’una pèrdua local per irrompre davant Bernardo, superar-lo, i enviar la pilota al fons de la xarxa d’un impotent Bounou. Liderats per l’ofici de Zurutuza i Illarramendi, l’espurna blanc-i-vermella minvava durant uns instants que semblaven eternitzar-se. Només l’omnipresència de Portu s’atrevia a sortir de la línia plana en la que va derivar l’enfrontament. Sempre controlat pels d’Eusebio, necessitats d’oxigen i sobrats de l’ofici que l’elit proporciona amb el pas del temps. Condemnat Timor pel ferri marcatge d’Oyarzabal, l’eix defensiu del Girona patia en excés a l’hora de crear amb la pilota cosida als peus. Era Granell qui feia un pas enrere buscant l’elaboració, allunyat dels homes més ofensius d’un conjunt que no va deixar d’insistir. Un xut del capità que marxava per damunt del travesser va ser la prova més evident. Massa poc per fer mal. Poquíssim veient que els bascos posaven la por al cos en la majoria d’aproximacions. Oyarzabal feia intervenir a Bounou i Januzaj es treia de la màniga una nova jugada individual que bé podia haver acabat amb pitjors conseqüències.

Desinteressats de qualsevol possessió, els txuri-urdin feien triangular el Girona cap a on volien, mostrant una superioritat que no sempre es manifesta mitjançant l’esfèrica. Maffeo ho tornava a provar, retallant al seu marcador en el vèrtex de l’àrea després d’associar-se novament amb Portu, però Rulli no va dubtar. Seguia sent insuficient per a un equip que no trobava la brúixola d’un incòmode Borja, faltat d’espais per maniobrar degut a la vigilància dels seus adversaris.

Bounou i Stuani, les claus

Els 10.134 fidels a Montilivi sabien que tota reacció passava per intensificar una intensitat palesa només en moments concrets del primer acte. I, malgrat tot, ningú assegurava poder superar la solidesa del rival. A coratge, però, pocs poden combatre amb el Girona. Borja, de tisora, manifestava la declaració d’intencions dels locals: si queien derrotats, no seria per no intentar-ho. Mojica, a cama canviada, feia intervenir un Rulli assetjat en una nova sortida en tromba dels gironins que Oyarzabal va estar a punt d’enviar en orris. El guipuscoà es feia un embolic a l’interior de l’àrea que Bernardo va llegir amb intel·ligència, rebutjant el perill. L’atac i gol dels de Machín ja era un fet. Mojica, un punyal al carril, protagonitzava una acció culminada amb un nou llançament desviat de Borja. A l’altra àrea, Bounou sortia providencialment evitant el 0-2.

Trencat qualsevol guió, els locals sentien no tenir-hi res a perdre. El decorat havia canviat i Portu va estar a punt de dir-hi la seva. Fins que va aparèixer Stuani, alçant-se per damunt de tothom per restablir la igualtat amb el seu setè gol del curs després de rematar una centrada de Portu. Fidel a la seva cita amb el gol –acumula cinc dianes en les darreres cinc aparicions-, l’uruguaià tornava a marcar les diferencies en un partit que podia haver caigut de qualsevol costat. Si Borja perdonava el 2-1, Januzaj veia com un immens Bounou empetitia la porteria. El joc era elèctric, sense treva. L’entrada d’Aday encara va aportar un pel més de rauxa al decidit atac del Girona, que no volia signar el punt. Stuani va tenir el segon però hagués estat massa bonic per a un conjunt que agrada i convenç en la seva primera temporada a l’elit.