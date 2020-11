El Girona fa una crida a la prudència per evitar distraccions innecessàries

Prudència i esforç. Aquestes són les dues principals premisses d’un Girona que ha d’aparcar l’eufòria produïda després de la victòria en el derbi contra l’Espanyol. Ho tindrà fàcil per no distreure’s, perquè si per alguna cosa destaca Francisco, el tècnic blanc-i-vermell, és per tocar de peus a terra. El cop anímic de divendres ja ha quedat oblidat i no servirà en la visita del Màlaga a Montilivi (19 hores, Gol). S’ha de continuar pencant, perquè l’equip ja sap que cada vegada que s’ha relaxat una mica, ho ha acabat patint. Si ha après la lliçó, assaltar els llocs de play-off d’ascens a Primera pot ser una realitat. “La victòria contra l’Espanyol s’ha celebrat moltíssim, però des de l’endemà ja estem treballant. Va ser un gran triomf, però sabem que va arribar des del compromís i la humilitat. Guanyar al RCDE Stadium no garanteix que guanyem contra el Màlaga. I no podem pensar en què podem estar dins dels sis primers, hem de tenir clar que patirem”, opina Francisco.

De mica en mica, el vestidor recupera efectius. Entre els que hi són, els que van començar la Lliga i van marxar, i els nanos del planter, ja s’han utilitzat 31 futbolistes. Un símptoma que demostra la dificultat de mantenir certa continuïtat en el temps, i que explica la irregularitat dels gironins en els seus registres. Malgrat tot, la plantilla ha lluït un orgull brillant que ho compensa. Remuntar al camp del primer classificat n’és l’exemple. Per cert, l’equip no capgirava un resultat des de la seva gran gesta al Santiago Bernabéu el 17 de febrer del 2019. Però seria hora que, passades tretze jornades, Francisco tingués certa calma. Davant del Màlaga, un rival de bon record perquè va ser contra qui el Girona va aconseguir la seva primera victòria a Primera, ja no seran nou les baixes, sinó que es redueixen a sis: tornen Muric, Kebe i Mamadou Sylla. Encara continuen fora Ramalho –complirà el seu darrer partit de sanció-, i els lesionats Stuani, Juanpe, Aday, Valery i Bustos. Sobre l’uruguaià, Francisco diu que “estem molt contents amb la seva progressió, però que torni al terreny de joc dependrà de com se senti”.

Quatre partits en tretze dies

El calendari serà una nova prova de foc, perquè es presenten dues setmanes amb doble compromís. “Ens seguirem adaptant, pràcticament no tenim centrals ni extrems. A mesura que recuperem jugadors tindrem més alternatives i serem més competitius. Nosaltres treballem perquè quan tothom estigui disponible tinguem un bon coixí de punts; perquè si deixem de sumar-ne, potser l’entorn es preocupa. I això també es transmetria” confessa el tècnic andalús, que no per ser moderat deixa de valorar el pas endavant dels seus homes. “Sumem divuit punts, i això és important. També ho és que ja ens hem enfrontat als conjunts de la part alta, tot i que a Segona no vol dir res i qualsevol et pot fer mal. El campionat no s’atura, no podem afluixar. Però tenir confiança és fonamental; estic convençut que quan tothom estigui al seu màxim nivell, el col·lectiu donarà molt més del que ha donat fins ara”, finalitza Francisco.