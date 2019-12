La fidelitat per un equip sobrepassa les sigles

Després de competir onze anys consecutius a l’elit del futbol sala femení, el FS Gironella va arribar a un acord de filiació amb el Penya Esplugues l’estiu del 2015 amb l’objectiu d’evitar una possible desaparició del club pels problemes econòmics i estructurals. La temporada 2015-2016 els partits com a local es van jugar de manera alterna a la població del Baix Llobregat i la del Berguedà, tot i que els primers es van fer càrrec de les despeses i la part organitzativa. A partir del curs següent, la Penya Esplugues va assumir tot el pes i els duels de la Primera Divisió es van jugar íntegrament a Esplugues de Llobregat. Malgrat els gairebé 100 km de distància i que el Gironella ja no manté una estructura esportiva, els lligams entre les dues entitats continuen vigents a dia d’avui.

Un dels responsables i aficionats més fidels que ha tingut el Futbol Sala Gironella en els seus últims anys ha estat Josep Rusiñol, exvicepresident del club. “Al final érem molt pocs els que ens havíem de fer càrrec de totes les despeses del club”, recorda. A part de sufragar el cost dels àrbitres, els desplaçaments amb bus, i els àpats, el club també havia de llogar una pista de Barcelona per poder realitzar els entrenaments, ja que la majoria de jugadores eren de l’àrea metropolitana, lluny de Gironella.

Tot i que fa més de tres anys que a Gironella no veuen un partit de futbol sala estatal, Rusiñol encara publica els resultats de la Penya Esplugues en un blog web que barreja informació esportiva i cultural sobre el municipi i la comarca del Berguedà. En el procés de fusió amb la Penya Esplugues, l’exvicepresident destaca la importància de Màrius Costa, el delegat de tota la vida de l’entitat: “És una persona molt sociable que ha viatjat sempre amb l’equip, i el coneixen a gairebé tots els llocs d’Espanya. Fins i tot, a vegades encara li diuen el Gironella”, bromeja.

L’entrenador de la Penya Esplugues, Robert Caneda, també va dirigir les berguedanes entre els anys 2011 i 2014. La fita més destacada que va aconseguir va ser una meritòria quarta posició i la imbatibilitat a casa. A més, provinents de l’antic Gironella, també trobem les jugadores Celia Catà, Pilar Ribes i Berta Velasco, escollida millor jugadora catalana de futbol sala en cinc ocasions. Precisament, aquesta última ha patit recentment una lesió important que li impedirà tornar a les pistes en el que queda de temporada. En aquest sentit, la segona capitana (actualment primera) Pilar Ribes admet que és una figura molt important, però assegura: “Treballarem per continuar endavant sense ella”.

Actualment, la Penya Esplugues es troba en la zona mitja-baixa de la classificació. El curs passat va obtenir un bitllet per jugar la final a 8 de la Copa de la Reina, que enguany presenta un format ben renovat. Precisament, el primer partit de l’any 2020 de les espluguenques serà en els vuitens de final d’aquesta competició. El nou sistema, amb eliminatòries a partit únic al camp de l’equip inferior fins a les semifinals, en comptes de la cita entre els vuit millors al final de la lliga regular, pot obrir les portes a equips com la Penya Esplugues a plantar cara als totpoderosos Futsi Atlètic i Burela. “És una oportunitat per als equips que no ens classifiquem regularment entre els vuit primers”, reconeix Ribes.

L’actual capitana també es mostra confiada de cara a les perspectives de l’equip els pròxims anys, i en aquest sentit, ha destacat el treball del club en l’impuls del planter: “Tenim un equip a Segona Divisió i, per tant, això reforça la idea d’apostar per una plantilla amb jugadores joves amb futur per endavant”. Les sigles han canviat, però la flama que manté viu el projecte continua ben encesa a les dues poblacions.