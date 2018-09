Glòria en nom del barri

Al nostre racó de món, les categories inferiors del futbol acullen una multitud d’equips pertanyents a barris castigats i estigmatitzats per l’atur, l’analfabetisme o la violència, als quals alguns rivals, fins i tot, han declinat viatjar. Podria frapar, així, comprovar que estrelles del Barça femení com Nataixa Andonova o Lieke Martens hagin militat en un equip que duu el nom d’un suburbi conflictiu, però el cas és que el Rosengard de Malmö és un club punter del futbol femení suec.

Certament, no tots els barris poden presumir de tenir un Zlatan Ibrahimovic entre els fills il·lustres. “Pots treure un nen de Rosengard, però no pots treure Rosengard del nen”, va deixar pintat l’antic davanter barcelonista al pont d’Annelund, un pas de vianants de nus a l’estómac nocturn, sota la via del tren, on el pare de Zlatan va ser atracat i apallissat. Ibrahimovic, fill d’un bosnià i una croata, va fer construir una moderna pista de futbol sala per al jovent de la zona, però Rosengard es continua considerant un indret de risc on la violència és freqüent.

“Com altres barris europeus semblants, Rosengard s’enfronta amb problemes coneguts de sobres: jovent desarrelat, confusió lingüística”, va escriure Lars Gustafsson sobre aquesta zona de Malmö on vuit de cada deu habitants són estrangers o fills d’immigrants. Gustafsson, que va ser candidat al Nobel de literatura, s’inquietava amb els voraços plans de transformació urbanística dels 60 i 70, anys d’èxode rural. Rosengard i altres suburbis sorgits arran del programa del milió d’habitatges del govern socialdemòcrata no es van concebre com a eixams. Els gratacels només representaven un terç dels edificis planificats, es podien adquirir apartaments en blocs de tres pisos i cases unifamiliars, i es garantia l’accés a espais verds i serveis. Però ja a finals dels 70 els pagesos suecs que van estrenar els immobles els van vendre a treballadors turcs i dels Balcans, i aquests, més tard, a immigrants de països subdesenvolupats o en guerra. Les actuacions urbanístiques, culturals i socials hi són constants, però amb un atur del 60% i la multitud d’actes violents que hi ha, la policia no pot esborrar Rosengard de la llista d’àrees especialment vulnerables a causa de la criminalitat i l’exclusió social.

L’equip masculí del Rosengard competeix a la Quarta Divisió amb una plantilla formada bàsicament per suecs de primera generació i immigrants balcànics o africans. Si l’entitat sobreviu és gràcies a la fusió, el 2001, amb el club de la comunitat turca local. I una altra fusió, fa cinc anys, va fer possible que el fins llavors FC Malmö femení lluís el nom de l’àrea més estigmatitzada de la ciutat. El Rosengard juga al cèntric i vell Gamla Idrottsplats, a quatre quilòmetres d’on va residir Zlatan, però ha contribuït a mitigar les associacions negatives: han guanyat les tres últimes copes sueques en nom del barri.