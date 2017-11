David Goffin aconsegueix el primer punt de Bèlgica a la final de la Copa Davis contra França (0-1)

David Goffin s'ha imposat a Lucas Pouille per 7-5, 6-3 i 6-1, i ha situat Bèlgica 1-0 davant de França en la primera jornada de la final de la Copa Davis, que es disputa a l'estadi Pierre Mauroy de Lille (França).



El número 1 belga, finalista fa poc de la final del Masters, ha necessitat dues hores per derrotar per primer cop en quatre duels Pouille, que s'havia imposat a Goffin en els tres precedents fins aquest divendres, tots l'any passat. Goffin ha defensat el seu servei inabordable, sense cedir ni un sol punt de trencament, i ha aconseguit cinc 'breaks'.

En el següent partit d'aquesta primera jornada, el francès Jo-Wilfried Tsonta, número 1 del conjunt de Yannick Noah, s'enfrontarà a Steve Darcis, número 2 belga.



La final es disputa en el mateix escenari en què França va ser derrotada a domicili el 2014 a la final contra Suïssa (3-1). L'equip francès lluita per guanyar aquest trofeu per desena vegada, la primera des del 2001, mentre que per a Bèlgica és la segona final en tres anys. Abans, va perdre el 1904 i el 2015, sempre contra Gran Bretanya.