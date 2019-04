Golejada al ritme d'Oshoala i Bonmatí abans de rebre el Bayern

El joc de les pressions continua. El Barça no ha desaprofitat aquest dimecres l'oportunitat de tornar a situar-se, encara que sigui provisionalment, al capdavant de la Lliga Iberdrola i s'ha desfet del Sevilla per golejada (6-2). La victòria deixa les blaugranes amb 78 punts, els mateixos que té l'Atlètic de Madrid, que haurà de jugar el seu partit de la jornada 29 dissabte, a casa, contra el València. Qualsevol punt serveix a les matalasseres per tornar a comandar la classificació, però, de moment, s'imposa el 'goal-average' que té favorable el conjunt català.

El compromís d'avui al Miniestadi s'ha resolt amb contundència, tot i que el coratge del Sevilla de Cristian Toro ha afegit alguns segons de nervis. Lieke Martens, que segueix en ratxa, ha obert el marcador al minut 10 de partit i Oshoala, primer amb un cop de cap a centrada d'Aitana Bonmatí i després amb un remat creuat, ha semblat sentenciar. Però dues dianes consecutives de les andaluses han complicat el panorama dibuixant un 3-2 que ha tensionat les locals. Abans del descans, però, la pissarra ha tornat a obrir escletxa gràcies a la fe de Van der Gragt.

Alertat pel primer temps, el Barça ha resolt la segona meitat amb eficàcia. Aitana Bonmatí ha completat el seu bon partit amb el cinquè gol blaugrana i la jove Candela Andújar ha tancat el marcador amb el 6-2 definitiu.

Lluís Cortés ha pogut repartir descansos entre les seves jugadores més habituals, pensant en el compromís de Champions d'aquest diumenge al Miniestadi, on el Barça rebrà la visita del Bayern Munic. El marcador de l'anada va ser de 0-1.