El Govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar el sector esportiu

El Govern ha anunciat que destinarà 20 milions d'euros al sector esportiu per pal·liar les pèrdues ocasionades per l’aturada d’activitat a causa del covid-19, però no ha concretat ni els terminis ni quin serà el procediment per demanar els ajuts. "A aquests 20 milions hi podran accedir tant les nostres entitats esportives, clubs, federacions i consells esportius, com les empreses esportives, principalment els gimnasos. En els pròxims dies comunicarem tant els terminis com el procediment per fer efectives les sol·licituds. Confiem en poder ajudar el sector a pal·liar els efectes d'aquest tancament causat pel covid-19", ha assegurat Gerard Figueras, secretari general de l'Esport.

El sector esportiu va presentar dilluns un recurs davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la resolució SLT/2700/2020, del 29 d’octubre, dels consellers de Salut i d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 a Catalunya. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya espera conèixer entre dimecres i dijous si el tribunal concedeix la suspensió cautelar de les mesures.