El Govern busca fórmules per reimpulsar l'esport català

El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, s'han reunit per videoconferència aquest dilluns, Dia Mundial de l'Activitat Física, amb diferents agents del món de l'esport. " L'esport va ser un dels primers sectors afectats per la crisi del coronavirus i per això avui, quan m'he reunit amb els seus màxims representants, els he volgut transmetre un missatge d'ànim col·lectiu i escoltar les seves peticions", ha reconegut Torra. "Hem posat en valor la necessitat d'un pla a mitjà i llarg termini per recuperar, sobretot, l'esport de base, popular i escolar", ha afegit Budó.

651x366 Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet / FCBQ Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet / FCBQ

Aquesta videoconferència amb el sector de l'esport també ha comptat amb la participació del secretari general de l'Esport i l'Activitat Física, Gerard Figueras; el director del Consell Català de l'Esport, Antoni Reig; el director del CAR de Sant Cugat, Ramon Terrassa; el director del Circuit de Catalunya, Joan Fontserè; el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteva; el president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo; el president del Col·legi de Professionals de l'Esport de Catalunya, Pere Manuel; el president de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris; el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras; el president de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril; el president del Consell Escolar de Barcelona, Jaume Mora; el president de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertran; el president de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, Xavier Vinyals, i, en representació del Consell de l'Esport Universitari de Catalunya, Ulpi Roman.

"Per poder elaborar aquest pla d'impuls per a l'esport català, el Govern convocarà una mesa sectorial perquè tots els agents esportius puguin contribuir amb les seves propostes", ha avançat Figueras.

"Li hem transmès la necessitat d'un pla estructural per donar viabilitat a les entitats. Se li ha explicat les penúries econòmiques que ara estem vivint i tota l'activitat virtual que s'està duent a terme des dels clubs i les federacions. Se li ha demanat el pla Marshall que l'esport necessita centrat en quatre pilars: digitalització, fiscalitat, ocupació i finançament", ha explicat Esteva.