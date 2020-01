Granell, Aday i Juanpe, baixes del Girona a Tenerife

“Estem preparats, tot i les poques hores de recuperació. Sabem que el Tenerife serà un rival complicat, però hem de ser capaços de generar perill perquè no ens serveix res que no sigui la victòria”, confessa Pep Lluís Martí, que no disposa de temps per assaborir el triomf contra l’Extremadura que el va situar novament en zona de play-off d’ascens a Primera perquè ja té al davant una nova jornada. “No he ni mirat la classificació, però sí que he tingut temps d’analitzar el partit jugat”.

El Girona no podrà disposar de Granell, Aday i Juanpe, per acumulació de targetes grogues –s’uneixen a Samu Saiz, lesionat, i Bueno, amb l’Uruguai–, però recupera Jonatan Soriano, que es va perdre el duel contra els extremenys per una sobrecàrrega al bessó esquerre. “Potser ara que hi ha molts partits seguits, tenim més opcions per poder fer rotacions. Això significarà que entrarà gent de refresc que ens donarà l’energia necessària per competir com volem”. Martí ha convocat 20 futbolistes i espera millorar els resultats lluny de Montilivi, on l’equip no està tenint la talla. “No podem només guanyar al costat de l’afició, a fora també necessitem sumar de tres en tres. Crec, sincerament, que som conscients de la importància de tot plegat”.