S’acomiada Granero, un Pirata elegant en la passada i en el discurs

Quatre anys i mig després que Sergio García marxés per primer cop de l’Espanyol amb un discurs ple de llàgrimes i emotivitat, un altre dels capitans blanc-i-blaus, Esteban Granero, ha fet servir la mateixa fórmula, una roda de premsa de comiat, per sortir del club que ha servit les últimes dues temporades i mitja. Full en mà, el migcampista madrileny ha estat en el seu discurs igual d’elegant que ho és sobre la gespa. Tot i haver d’acceptar una solució proposada pel club, la rescissió del que li quedava de contracte –cinc mesos, a més d’un any més opcional– no ha tingut cap retret i sí molts agraïments cap a un Espanyol del qual marxa “amb més orgull que tristesa”.

A l’entitat blanc-i-blava hi deixa 82 partits (58 dels quals com a titular), un menys dels que va disputar amb la Reial Societat, en què ha anotat 6 gols i ha repartit 7 assistències. “Li agraïm la seva contribució futbolística, però també la qualitat humana i la professionalitat que ha mostrat. El club és millor avui de com era quan va arribar, i ell hi ha posat una part important”, li ha dedicat el vicepresident Carlos García Pont. Granero marxa sent un referent i una de les veus més respectades del vestidor blanc-i-blau, que el va escollir com un dels capitans després de tot just un any a l’equip. Amb Quique Sánchez Flores va començar sent suplent i va acabar guanyant-se un lloc a l'onze inicial. Amb Rubi també va tenir un protagonisme destacat que no ha tingut ni amb David Gallego ni amb Pablo Machin, ni tampoc amb Abelardo Fernández, amb qui no ha arribat a debutar per una sanció i unes molèsties a l’esquena. Sense ell, Lluís i Corchia, l’asturià passarà de treballar amb 29 jugadors a fer-ho amb 26.

“L’Espanyol ho ha significat tot per a mi en aquests dos anys i mig. Tinc el sentiment que es queda sense acabar una feina que vaig assumir amb responsabilitat, liderar aquest equip en els moments bons i els de dificultat”, ha comentat el madrileny en el seu comiat. “El meu compromís amb la salvació, des de principi de curs i fins ara, era absolut”, ha deixat clar Granero, que no ha volgut entrar en detalls sobre la seva sortida i ha apuntat que dona aquest pas “en conveniència amb la voluntat del club i tenint clar que és el millor per a tots ateses les circumstàncies”. El madrileny ha definit com “un sentiment difícilment descriptible” el fet d’haver pogut pertànyer a l’Espanyol, on sent que ha complert amb el repte que es va marcar: “Fer tot el que estigués a les meves mans perquè l’equip estigués a Europa. Un objectiu en què no tothom creia”. Granero, que ha mostrat els seus agraïments cap a tots els treballadors del club, a més d’una afició a la qual ha demanat que cregui en l’equip, s’ha mostrat convençut que l’Espanyol se salvarà aquest curs. “La plantilla demà serà més forta que ahir, i això inclou que jo estigui fora”, ha reconegut.

🗣 Comunicado oficial: El Marbella Fútbol Club ficha a Esteban Granero. https://t.co/24pHNlS4S9 pic.twitter.com/W2YjYxPClg — Marbella FC (@marbella_fc) January 30, 2020

Amb la sortida de Granero, el club espanyolista s’estalvia part d’un salari important i, de passada, allibera una fitxa. El protagonisme del madrileny ha sigut irregular d'ençà que va arribar lliure a l’Espanyol l’estiu del 2017 procedent de la Reial Societat. Granero ha participat en 82 partits oficials com a blanc-i-blau (58 dels quals com a titular), on ha anotat 6 gols i ha repartit 7 assistències. El migcampista ha sigut sempre un referent i una de les veus més respectades del vestidor espanyolista, que l'estiu del 2018 el va designar el Pirata com un dels capitans de la plantilla.

Amb Quique Sánchez Flores va començar sent suplent i va acabar guanyant-se un lloc a l'onze inicial. Amb Rubi també va tenir un protagonisme destacat, perquè el seu estil encaixava a la perfecció amb la proposta de joc del tècnic maresmenc. Però a partir del curs actual la seva presència a la Lliga va anar a menys (només 5 titularitats en 21 jornades) perquè tant David Gallego com Pablo Machín el van reservar per a l’Europa League. Unes molèsties a l’esquena han impedit que hagi arribat a debutar amb Abelardo, que, després d’aquestes dues sortides i de la baixa federativa per lesió de llarga duració de Corchia, passarà de treballar amb un grup de 29 jugadors a fer-ho amb un altre de 26. I no es descarta alguna sortida més en les últimes hores d’aquest mercat hivernal.

El Marbella, un club dirigit pels seus agents

Canvia la Primera per la Segona B. “No és un pas enrere, sinó un pas lògic”, s’ha sincerat el migcampista, que firma fins al 2021 amb un conjunt en què l’uneixen diversos lligams, familiars i econòmics. El Marbella FC –que pertanyia al rus Alexander Grinberg– va ser comprat a finals del 2018 per una empresa, Sports Business Consultant, que pertany a l'inversor xinès Zhao Zhen, per uns 2,85 milions d'euros. L'empresa de Zhen va arribar a un acord per derivar la gestió esportiva a The Best of You Sports, agència de representació dirigida pel periodista Óscar Ribot, que n’és un dels accionistes a través de 11Mac11. També hi tenen participació accionarial la família de Granero, a través de la societat Piramagen (posseeix el 45% de les accions), i la companyia xinesa de calçat esportiu Guirenniao Limited (33%). Aquesta empresa l’ajuda a organitzar la Cena Pirata, un sopar benèfic que ja porta sis edicions i que recapta fons per a la investigació contra el càncer infantil.

Entre els treballadors de Best of You hi ha el germà de l’Esteban, Pedro, que treballa amb el mercat xinès. L’agència, que té una seu amb vistes al Santiago Bernabéu, també representa jugadors com Casemiro, Odriozola o Canales. A Marbella hi han aterrat amb un projecte que persegueix l’objectiu de pujar a Segona. La temporada passada van caure a la promoció d’ascens davant del Celta B. Aquest any lideren el grup amb vuit punts de marge respecte al cinquè classificat. El club andalús també té un potent vessant comercial, ja que per la seva ubicació ha atret l’atenció de marques de luxe com Dom Pérignon, Moët Chandon, Audermars Piguet, Adidas, Joselito, Nordic Life, BMW o Maserati. Ara també hi afegiran un Pirata que ha fet de l’elegància una carta de presentació.

651x366 Lluís López va actuar com a lateral dret improvisat davant de l'Athletic / LA LLIGA Lluís López va actuar com a lateral dret improvisat davant de l'Athletic / LA LLIGA

Lluís busca minuts a Tenerife

En el cas del central del planter, té força avançada la seva cessió, sense opció de compra, al Tenerife de la Segona Divisió. Allà hi buscarà els minuts i la continuïtat que no estava tenint aquesta temporada amb l’Espanyol, amb qui aquest curs ha participat en 1.289 minuts, bona part dels quals (450) a les eliminatòries prèvies de l’Europa League a l’estiu. La sortida de Lluís era gairebé obligada després de la incorporació de Leandro Cabrera, que ha comportat que hi hagués fins a cinc centrals en nòmina (sense comptar David López, que amb Abelardo Fernández ha tornat a la posició de migcampista). Un canvi tàctic que ha afectat jugadors com Granero, que ha perdut protagonisme.