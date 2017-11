El Granollers s'acosta a la fase de grups de la Copa EHF (28-21)

El Fraikin Granollers ha fet un pas de gegant per ser a la fase de grups de la Copa EHF després de derrotar el Balatonfüredi hongarès per set gols de diferència (28-21). El conjunt d'Antonio Rama, amb una gran defensa i una gran actuació de Bombom Almeida després del descans, ha aconseguit descol·locar la defensa hongaresa i ampliar l'avantatge de dos gols a favor que tenia al descans als set definitius.

El Balatonfüredi, fort en defensa, ha començat manant en el marcador, però el Fraikin ha sabut frenar l'hemorràgia amb un parcial de 3-0. La primera part ha estat igualada i no ha sigut fins just abans del descans que els catalans no han agafat l'avantatge de dos gols.

A la represa, el Fraikin ha aprofitat una superioritat per ampliar l'avantatge, i ha competit bé en l'intercanvi de cops, sabent fer mal quan tocava per augmentar progressivament l'avantatge a l'electrònic.