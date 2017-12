Gremio obté el bitllet per a la final del Mundial de Clubs a la pròrroga (1-0)

Un gol d'Everton als cinc minuts de la pròrroga ha servit perquè el Gremio de Porto Alegre aconseguís el bitllet per a la final del Mundial de Clubs. La victòria dels brasilers contra el Pachuca mexicà (1-0) classifica l'equip per a la final del diumenge, on s'enfrontaran als guanyadors de la segona semifinal, que aquest dimecres enfrontarà el Reial Madrid amb l'Al Jazira.

El campió de la Copa Libertadores, favorit, ha necessitat del tems suplementari per superar el representant de l'Amèrica del Nord, America Central i el Carib. Un rival fort físicament i sòlid en defensa, que gairebé no va concedir ocasions.

Un partit lent i amb poc ritme que s'ha resolt al minut 95, quan Everton ha rebut la pilota procedent d'un fora de banda, ha entrat a l'àrea i ha xutat la pilota a l'escaire.