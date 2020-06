Griezmann, una qüestió més de futbol que de números

Antoine Griezmann s’enfronta aquest dimarts a l’Atlètic de Madrid, el que va ser el seu equip durant cinc temporades. El retrobament arriba en un dels pitjors moments de la seva carrera, ja que s’ha vist relegat a un segon pla des de la seva arribada a Barcelona. El francès va aterrar al Camp Nou amb el cartell d’estrella, però el seu rendiment està molt per sota de les expectatives. Acostumat a ser decisiu a l’Atlètic, ha passat a ser un futbolista apàtic al Barça. Els seus números no són del tot dolents, però s’espera molt més d’un fitxatge que va costar 120 milions d’euros.

Griezmann va marcar 133 gols i va donar 44 assistències en els seus cinc anys com a blanc-i-vermell. La seva primera temporada al Vicente Calderón va acabar amb 25 gols mentre que la segona ho faria amb el seu registre a anotador més alt, 32 gols en totes les competicions. En l’apartat d’assistències, en donaria 5 tots dos cursos. Però seria a les dues següents temporades quan es destaparia com a golejador i assistent: 26 gols i 12 assistències a la 2016-17 i 29 gols i 12 assistències a la 2017-18. El seu últim curs com a matalasser va baixar les seves xifres, amb 21 gols i 11 assitències.

En la seva primera temporada a can Barça, porta 14 gols i 4 assistències en 42 partits. A la Lliga només ha estat capaç d’anotar-ne vuit, mentre que a la Champions n'ha fet dos –un d’ells, el que va suposar l’empat a Nàpols (1-1)–. A la Copa va anotar-ne tres i a la Supercopa un, precisament contra el seu exequip. Tenint en compte que a l’Atlètic de Madrid jugava amb total llibertat a la davantera i que al Barça ho fa des del perfil esquerre, les seves estadístiques no són tan lluny de l’esperat. El problema és potser la sensació que transmet al terreny de joc. No sembla còmode a l’esquema blaugrana. Ernesto Valverde no va saber ubicar-lo i Quique Setién es troba en la mateixa tessitura. Sembla més preocupat per ajudar el seu equip en fase defensiva que ofensiva. Pressiona, treballa per recuperar, però després intervé molt poc en el joc.

L’adaptació de Griezmann està sent difícil i en els últims partits va ser suplent a Sevilla i Vigo, i va jugar només els quinze últims minuts. Des de la tornada a la competició, les seves actuacions han estat molt discretes i només ha estat capaç de marcar un gol davant el Leganés, que li van anul·lar per fora de joc. Martin Braithwaite i Ansu Fati poden haver-li pres el rol de titular indiscutible.

Setién tampoc ofereix al jugador el recolzament que necessita en aquests moments. Preguntat per Griezmann en roda de premsa, el tècnic es va desmarcar de la situació del francès a l’equip: “Només poden jugar onze. A cada partit cal decidir. Però tots són importants i tots tenen opcions. Hi ha jugadors que tenen una especial jerarquia però tots és possible que juguin o no”.

No és extrany que Leo Messi i Luis Suárez siguin els que liderin el front d’atac. L’argentí porta 26 gols i 21 assistències en 36 partits disputats mentre que l’uruguaià acumula 16 gols i 12 assistències en només 28 partits. Messi i Suárez acaparen tota l’aportació ofensiva del Barça, però Griezmann ha d’aconseguir fer-se un lloc al trident blaugrana. Als seus 29 anys, i com a campió del Món amb França, el Petit Príncep ha de demostrar que no ha arribat per ser un secundari.