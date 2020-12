Griezmann i Coutinho ja no són indiscutibles

Koeman va tornar a revolucionar l’onze inicial en el matx contra el Valladolid. Les rotacions del tècnic neerlandès van asseure aquest cop a la banqueta dos dels homes indiscutibles en els últims partits: Philippe Coutinho i Antoine Griezmann van quedar fora.

L’últim enfrontament en què cap dels dos va sortir d’inici va ser contra l’Atlètic de Madrid, fa un mes. Els dos jugadors havien tingut molta participació en els plans de l’entrenador des que va arribar al càrrec.

Ni Griezmann ni Coutinho han aconseguit brillar en aquesta etapa a Can Barça. El francès, des del seu fitxatge, no ha acabat de reeixir en l’ecosistema de Messi. La seva falta d’encert en els metres finals i certes imprecisions tampoc no l’ajuden millorar. Ahir va veure el matx íntegrament des de la graderia.

Coutinho, en canvi, va aterrar aquest estiu a Barcelona i va deixar molt bones sensacions. Però el brasiler, que va tornar a vestir-se de blaugrana després de guanyar la Champions amb el Bayern, no ha acabat de lluir tot i les oportunitats que li ha donat Koeman en gairebé tots els duels d’aquesta campanya. El brasiler, igual que Griezmann, du cinc partits sense marcar, una dada gens favorable en els temps que corren al Camp Nou. Ahir, en els minuts que va tenir, va estavellar una pilota al pal.

Coutinho i Griezmann són la creu i Pedri, un noi de 18 anys que debuta a Primera, hi posa la cara.