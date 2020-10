Griezmann, autocrític: “Ens queda molt per millorar”

Antoine Griezmann va repetir titularitat contra l’Alabès després d’haver quallat una bona actuació contra el Juventus i va marcar el seu primer gol de la temporada. L’estrena golejadora del francès va ser agredolça perquè, malgrat que l’equip va millorar molt a la segona part, el conjunt blaugrana va topar una vegada i una altra amb el porter Pacheco o amb el desencert. A la segona meitat l’equip va voler, però només va poder fer un gol. A Torí sí que es van sumar els tres punts, però fins al final no es va resoldre un partit en què el Barça també va malbaratar moltes ocasions. És per això que Griezmann es va mostrar autocrític després del matx d’ahir: “Marxem enfadats, amb ràbia... Volíem guanyar després d’haver perdut l’últim partit a la Lliga. Hem tingut moltes ocasions, però només hem fet un gol. Ens queda molt per millorar”.

El francès va admetre que és el primer que necessita estar més encertat de cara al gol. “Estem fallant molt, jo el primer. No acostumo a fallar gaires ocasions i últimament sí. Estic treballant per millorar, ja sigui en qüestions tècniques o de confiança”, va dir el francès, que va afegir que està “a gust” a l’equip.

“No pot ser que fallem tant”

Per la seva banda, Ronald Koeman, que no va voler opinar de nou dels àrbitres, va coincidir amb Griezmann que han de millorar de cara a porteria. “El joc, en general, ha sigut més que acceptable, però hem de tenir més rendiment de cara a porteria. Em preocuparia més no generar ocasions, però està clar que treballem per millorar l’encert: no pot ser que fallem tant”, va dir el tècnic.