Guanyar en un Camp Nou sense espectadors per assegurar-se uns ingressos clau

Els aficionats del Nàpols havien arribat a fer més de 10 hores de cua per comprar entrades per al partit al Camp Nou. I el Barça confiava en uns ingressos superiors als cinc milions d’euros relacionats amb el partit de tornada contra els partenopeus, amb l’estadi tot ple, la botiga oficial plena de clients i patrocinadors omplint les zones VIP. Però al final el partit es jugarà amb menys de 360 persones a l’estadi. Serà l’últim de la temporada al Camp Nou, després dels de Lliga sense espectadors. Un partit que arriba després de setmanes de converses de la UEFA amb el departament de Salut de la Generalitat i el club blaugrana per garantir que l’augment de casos positius dels últims dies no es convertirà en un problema per acabar l’edició actual de la Lliga de Campions. El directiu del Barça Joan Bladé, de fet, va explicar ahir que el Camp Nou serà “un lloc segur” en el partit contra els napolitans. “El club treballa rigorosament perquè no hi hagi cap mena de risc. S’han seguit totes les directrius de seguretat sanitària necessàries, com la distància social, la presa de temperatura o la higiene de les mans. El club està fent un control molt estricte de totes les proves PCR, seguint les pautes sanitàries”, va dir Bladé. “Nosaltres som els primers que volem que sigui un espai segur i garantirem la seguretat a tots els que vagin al partit”, va afegir. En aquest partit el Barça s’hi juga molt més que els èxits esportius. Accedir als quarts de final, per exemple, garantiria guanyar com a mínim 10 milions més en concepte de drets televisius i els diners que dona la UEFA als clubs que guanyen partits al torneig. De moment el Barça ja porta ingressats 70 milions a la Champions aquesta temporada, 15 dels quals només pel fet de ser al torneig, 22 pels partits guanyats fins ara i la resta pequè és un club que acumula moltes participacions consecutives al torneig, una mesura introduïda per la UEFA fa pocs anys. La temporada passada el Barça va caure a les semifinals i els ingressos a la Champions van quedar en 117 milions. Més que el campió, el Liverpool.

Guanyar significa assegurar-se més diners just en una temporada en què el Barça haurà de retallar en més de 250 milions el seu pressupost.