Guardiola: "És una gran injustícia que ens comparin amb ETA o amb la Kale borroka"

Pep Guardiola, tècnic del Manchester City, ha dit la seva un altre cop sobre l'actualitat política catalana, afirmant que "estic comtota la gent que no desitja el mal per als altres ni per a la seva família. Tot el que hem fet aquests anys sis milions de persones, sortint al carrer, etc., ho hem fet de forma pacífica" ha afirmat en la prèvia del partit contra l'Everton, en ser preguntat per la detenció de Carles Puigdemont.

"Quan diuen que som generadors de violència s'equivoquen completament. Pots estar d'acord o no; ja sabem que les idees de cada un són seves i que els jutges poden fer la seva feina. Crec que és una gran injustícia que ens comparin amb ETA o amb la Kale borroka" ha explicat, tot afegint que "Això és molt fàcil: només cal veure el que va passar l'1 d'octubre. Les imatges, els vídeos, no enganyen. Fa anys sí es podia enganyar, però ara no. Tots els missatges, des del president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, el president de l'ANC, el president d'Òmnium... tota aquesta gent ha parlat a través del pacifisme i expressant el vot de les urnes. Per això és molt injust; es pot estar d'acord amb mi, però hi ha fotos i imatges ".

L'entrenador del City, que ha portat aquest divendres novament el llaç groc, pel qual va ser multat el passat 9 de març amb 20.000 lliures (22.500 euros) per contravenir les normes de la Federació Anglesa de Futbol, podria guanyar la lliga anglesa en dues setmanes.