Guardiola: "Hi ha persones que són a la presó per haver defensat les seves idees"

Pep Guardiola ha enviat un missatge per agrair el suport popular de cara a la propera diada de l'Onze de Setembre. L'entrenador del Manchester City en parla en un vídeo que s'ha filtrat a les xarxes socials i que, presumiblement, s'ha d'emetre el dia de la Diada. Guardiola ha recalcat el seu suport als polítics i càrrecs públics presos arran dels fets de l’1 d’octubre.

El tècnic comença defensant la normalitat del llaç groc i contextualitzant el seu discurs. "Fa unes setmanes els millors golfistes del món van disputar un torneig als Estats Units. Molts d’ells van dur un distintiu groc al barret. Per què? Per donar suport a Jarrod Lyle, que pateix un càncer. Els jugadors van mostrar el seu suport, la seva humanitat. Això està passant a Catalunya. Hi ha molts milers de persones que estan lluint un llaç groc per mostrar la seva humanitat davant l’empresonament d’homes i dones. Són persones normals, que senzillament defensen les seves idees i que porten a la presó pràcticament un any", comenta.

L’ex del Barça, vestit amb una samarreta groga, ha agraït el suport a la causa posant l’accent en la jornada de l’Onze de Setembre. "Per a tots, avui, Onze de Setembre, a tots els amics de Catalunya, gràcies pel vostre suport. Us agraïm de tot cor que pugueu transmetre aquest missatge a Europa i la resta del món de què passa a Catalunya en aquest moment. Hi ha persones, ciutadans normals, que són a la presó per haver defensat les seves idees", diu.