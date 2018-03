El debat del llaç groc de Guardiola arriba al Parlament britànic

El diputat gal·lès Jonathan Edwards, del partit Plaid Cymru, juntament amb diputats del Partit Nacional Escocès han presentat dues propostes al Parlament britànic de suport al tècnic del Manchester City Pep Guardiola, qui podria ser sancionat per portar el llaç groc en suport als presos polítics catalans.

Edwards ha enviat una carta al tècnic del Manchester City on li mostra el seu suport, així com els membres del parlament del seu partit.

My letter to @ManCity Manager Pep Guardiola supporting his stance in defence of Catalan political prisoners and Spanish State oppression. @PepTeam pic.twitter.com/5q2cht2xD4 — Jonathan Edwards (@JonathanPlaid) 27 de febrer de 2018

"Demanarem que aquesta Assemblea aplaudeixi a Pep Guardiola per la seva valenta posició en suport dels dirigents de la independència catalana empresonats injustament i es condemnin les accions antidemocràtiques adoptades pel govern espanyol per empresonar als seus rivals polítics. Exigim una condemna la decisió de l'Associació de Futbol de criticar Pep Guardiola per portar un llaç groc al suport dels dirigents catalans i demanem al Govern que exigeixi al Govern espanyol respectar la voluntat de la població de Catalunya i trobar una solució pacífica i democràtica al cas" diu la petició del diputat, enviada com una proposta formal a la cambra dels comuns, votacions polítiques que no es solen votar si no gaudeixen del suport de la major part de diputats.

540x306 La doble victòria de Pep Guardiola / GETTY La doble victòria de Pep Guardiola / GETTY

A la carta dirigida a Guardiola, Edwards afirma que "com sap, hi ha relacions fermes entre els pobles de Gal·les i de Catalunya, i estem observant amb gran interès el que passa al seu país. Utilitzem cada oportunitat parlamentària per criticar les accions de l'estat espanyol".

Guardiola dirigirà avui un partit de lliga contra l'Arsenal i portarà, un altre cop, el llaç. El tècnic del City va assegurar aquest dimecres que es posarà en contacte amb la Federació Anglesa de futbol (FA) en els pròxims dies per explicar la seva decisió de seguir portant el llaç groc, en solidaritat amb els presos polítics catalans, malgrat que la FA ha anunciat que el sancionarà si ho segueix fent.

La FA va obrir divendres passat un expedient al tècnic per portar en partits oficials el llaç que s'ha convertit en un símbol de protesta a Catalunya. El màxim organisme del futbol anglès ja havia advertit Guardiola sobre l'ús de símbols amb rerefons polític, fet que vulnera les regles de la Federació. "No he tingut contacte amb ells, però escriuré una carta explicant la meva posició. Com ja he dit prèviament, estic a punt per reunir-me amb la FA. No hi ha cap problema", va dir.







Un primer títol lligat amb un llaç groc



El màxim organisme del futbol anglès va detallar divendres a través d'un comunicat que Guardiola havia exhibit un "missatge polític" en la seva vestimenta, "específicament un llaç groc", i li va atorgar de termini fins dilluns, 5 de març, per respondre a aquest càrrec. La UEFA, en canvi, no ha sancionat Guardiola i li dona permís per portar el llaç a partits europeus.

"Estic molt agraït amb tots els aficionats del Manchester City que van portar el llaç groc a Wembley. No tenien per què fer-ho perquè estan en un altre país i no hi estan involucrats, però ho valoro molt i estic content que entenguin aquesta situació" ha afegit aquest dimecres Guardiola.