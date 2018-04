El Manchester City de Guardiola, campió de la Premier League

Lliga, Bundesliga i Premier League. Pep Guardiola ja té la seva primera lliga anglesa després de la derrota del Manchester United de José Mourinho a casa amb el cuer, el West Bromwich Albion (0-1). Si fa una setmana el City va desaprofitar una gran ocasió per guanyar el títol a casa, precisament amb el derbi contra el United que va acabar perdent (2-3), una setmana més tard la sorprenent derrota del United contra el WBA, sumada al triomf del City aquest dissabte al camp del Tottenham, permet als de Guardiola guanyar la cinquena lliga de la seva història. El City encara pot arribar als 100 punts si guanya els cinc partits que li queden per davant. De fet, amb aquest triomf iguala el rècord de la Premier guanyada amb més jornades per jugar, que tenia el Manchester United de Sir Alex Ferguson (2000/01).

Si el primer títol de Guardiola a Anglaterra, la Copa de la Lliga contra l'Arsenal, va arribar a Wembley, el mateix estadi on Guardiola va aixecar la primera Champions del Barça el 1992 i va emportar-se una Champions com a tècnic, la primera lliga ha arribat sense jugar, mirant-s'ho per televisió. En total, el tècnic de Santpedor ja ha guanyat 23 títols en tres lligues diferents. Després d'un primer any en què no en va guanyar cap, Guardiola no ha fallat en una lliga que ha dominat del tot, amb tot just dues derrotes, i ha guanyat la Copa de la Lliga. A la Copa, però, va caure amb el Wigan de Tercera i fa pocs dies es va trencar el somni europeu, en ser eliminat pel Liverpool.

El City, per tant, torna a manar a la Premier, amb la tercera lliga guanyada des de l'arribada dels diners del golf Pèrsic, amb Ferran Soriano a la gestió del club. El City havia guanyat la lliga el 1937 i el 1968, però després va arribar a caure a Tercera. Amb la nova propietat, el club ha guanyat la lliga el 2012, el 2014 i ara, el 2018. A més, ha guanyat la Copa el 2011, la Community Shield el 2012 i la Copa de la Lliga els anys 2014, 2016 i 2018. A la xarxa, una gran figura del futbol anglès com Gary Lineker ha felicitat el conjunt del tècnic català i el seu estil de joc. D'altres futbolistes i personalitats del món del futbol també han felicitat el City a través des les xarxes.

Congratulations to @ManCity on winning the Premier League title. Thoroughly deserved and won with a style of football that is truly joyous to watch. Well played. — Gary Lineker (@GaryLineker) 15 de abril de 2018

Per a Guardiola aquesta és la setena lliga (tres amb el Barça, tres amb el Bayern i aquesta amb el City) guanyada de les nou en què el tècnic ha dirigit algun equip. "Guanyar la Premier és molt més difícil que les altres lligues", havia dit a la prèvia del partit d'aquest dissabte el tècnic català, que també va confessar que aquest diumenge no veuria el partit del United perquè estaria jugant a golf. Guardiola, acompanyat pel seu equip, segueix fent història.