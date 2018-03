El City de Guardiola segueix imparable a la Premier: 0-2 al camp de l'Stoke

El Manchester City s'ha imposat per 0-2 al camp del Stoke City, amb dos gols de David Silva, i segueix amb un coixí de 16 punts sobre el segon classificat de la Premier League, el Manchester United.

Guardiola ha portat el llaç groc en suport als presos polítics sota l’abric, malgrat haver rebut una sanció per aquest motiu, en una jornada en que també ha portat una flor groga a la solapa, com els altres tècnics de la Premier, dins d'una campanya anomenada 'Great Daffodil Appeal', que busca recaptar fons per a la fundació 'Marie Curie' que es dedica a l'atenció de malalts terminals. En l'altra solapa, el català portava un ninot que forma part de la campanya Prostateuk, amb la qual s'intenta conscienciar sobre el càncer de pròstata.