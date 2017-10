Guardiola, sobre Silva: "Hauria sigut increïble fitxar-lo per al Barça, però era massa car"

El tècnic català del Manchester City, Pep Guardiola, ha admès en la roda de premsa prèvia al partit contra el Nàpols de la Lliga de Campions que David Silva era un objectiu per al Barça, quan ell l'entrenava, però "era massa car". Guardiola no ha escatimat elogis per al migcampista canari, "una llegenda" segons el tècnic, que hauria sigut "increïble poder-lo fitxa per al Barça" quan el de Santpedor s'asseia a la banqueta del Camp Nou.

Precisament, el futbolista del City lloat per Guardiola ha resumit el bon moment que viuen els 'citizens', líders a la Premier i amb bons resultats a Europa. "Estem jugant un futbol molt bo, realment bonic", ha dit Silva.

També ha parlat de Guardiola Leroy Sané, en una entrevista a 'France Football'. L'extrem alemany ha assegurat que el tècnic català eleva els jugadors "a un altre nivell". "Soc aquí perquè ell és aquí. Vaig venir en gran part per ell, pel que va fer al Barça i al Bayern, que va ser increïble", ha dit Sané.