Guardiola busca el seu primer títol amb el City

El mític estadi de Wembley acull aquesta tarda la final de la Copa de la Lliga anglesa entre l’Arsenal i el Manchester City (17.30 h). Pep Guardiola busca el seu primer títol com a tècnic dels citizens. “Hem d’aixecar trofeus per donar més valor al que hem fet”, deia el tècnic català, que afronta la final pocs dies després de quedar eliminat de la FACup a mans del Wigan de Segona Divisió, tot i que es manté com a líder indiscutible de la Premier i amb els vuitens de final de la Champions encarrilats.

“A l’agost, quan vam començar, ja vam dir que seríem jutjats pels títols que guanyéssim. El club els necessita per créixer”, afegia Guardiola, que jugarà amb Bravo a la porteria i l’ucraïnès Zíntxenko al lateral dret, ocupant la plaça del sancionat Fabian Delph.

També haurà de fer canvis Wenger, entrenador de l’Arsenal, ja que no podrà comptar amb el mitjapunta Mkhitaryan ni el davanter Lacazette. “En aquesta competició sempre he donat minuts als joves, però per a nosaltres és una oportunitat, així que sortiré amb l’onze de sempre”, deia l’alsacià, que no guanya la Copa des del 1993.