Guardiola pot guanyar la lliga davant Mourinho

Mai abans un equip havia arribat a la 32a jornada de la Premier League amb opcions de ser campió. Però avui el Manchester City de Pep Guardiola rebrà el seu etern rival, el Manchester United (18.30 h / Movistar Plus), amb la seguretat que guanyar el partit significarà alçar el cinquè títol de lliga del club, el primer a Anglaterra del tècnic català. Si la lliga queda decidida, el City trencarà el rècord del Manchester United de Sir Alex Ferguson, capaç de guanyar la lliga a falta de cinc jornades l’any 2001. Al City encara li quedaran sis partits després d’un duel que arriba amb un ambient estrany, després de la derrota de l’equip contra el Liverpool a l’anada dels quarts de final europeus.

“Estem centrats en aquest partit, en la possibilitat de ser campions. És una coincidència que sigui en un derbi, però no importa. Hem d’estar concentrats en el que hem de fer i guanyar el partit”, va dir ahir Guardiola, que va sortir com sempre a la roda de premsa amb un llaç groc en solidaritat amb els presos polítics catalans. La premsa anglesa, conscient que la lliga la guanyarà el City encara que punxi al derbi, va voler saber si el tècnic de Santpedor podria donar descans a jugadors clau, com Kevin De Bruyne, Leroy Sané, David Silva i Fernandinho, que van disputar els 90 minuts davant el Liverpool, per evitar una lesió o que es cansin just abans del partit de tornada contra els reds, aquest dimarts. Sergio Agüero continua recuperant-se de la lesió de genoll que l’ha apartat dels terrenys de joc des de fa un mes i és dubte per al partit.

“Guardiola és a un pas d’aconseguir que el City trenqui tots els rècords, però la derrota a Anfield fa que encara segueixi obert el debat sobre l’estil a Anglaterra”, diu el periodista Oli Holt. “Part dels aficionats admiren l’aposta de Guardiola, d’altres creuen que és millor l’estil a la contra del Liverpool”, afegeix. De fet, en les dues últimes temporades els campions de lliga anglesos havien aconseguit el títol malgrat que, al final de la temporada, la seva mitjana de possessió de pilota era inferior al 55%: l’any passat el Chelsea d’Antonio Conte va tenir una mitjana del 53% i fa dos anys el Leicester City de Claudio Ranieri no va arribar ni al 41%. Aquest any el City porta una mitjana del 71,5%. “No valorar el valor de l’arribada de Guardiola no tindria sentit. Està intentant revolucionar moltes coses, però en ocasions ens tanquem a les influències de fora d’una manera una mica infantil”, es queixava aquesta setmana Gary Lineker a la televisió anglesa.

Amb la possibilitat d’arribar als 100 punts -ara en porta 84- i els 100 gols -n’ha fet 88-, el City només ha perdut un partit de lliga, curiosament també contra el Liverpool a Anfield, a la primera volta. “És impossible no tenir un ull en el partit de tornada de la Champions”, va admetre un Guardiola que va provocar enrenou en afirmar que Mino Raiola, l’agent de futbolistes que sempre l’ataca, havia ofert al City Paul Pogba l’estiu passat.

Derbi a Liverpool

Per part del Manchester United, Mourinho, sense cansament acumulat per competició europea després d’haver caigut als vuitens de final davant el Sevilla, podrà alinear el seu onze titular i seguir confiant en l’olfacte golejador d’Alexis Sánchez i Romelu Lukaku. El duel de Manchester no serà l’únic derbi de la jornada, ja que l’Everton i el Liverpool s’enfrontaran a Goodison Park. El davanter d’Egipte Mohamed Salah, que va lesionar-se contra el City, sembla recuperat per a aquest partit, en què podria acostar-se al rècord de gols en la Premier League, els 34 gols d’Andy Cole la temporada 1993/94 i Alan Shearer la 1994/95. Ara en porta 29, a dos del record de gols en una temporada al Liverpool a la Premier, en mans de Luis Suárez.