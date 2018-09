Guerra a les xarxes entre Luis Rubiales i Javier Tebas per culpa dels horaris dels partits

Luis Rubiales i Javier Tebas, presidents de la Federació espanyola de futbol i la Lliga de futbol respectivament, segueixen enfrontats. Si la guerra pel possible partit de la segona volta entre el Girona i el Barça a Miami segueix oberta, ja que Rubiales no vol donar el permís a Tebas per portar el partit als Estats Units, aquest matí Rubiales ha amenaçat amb recuperar la competència per establir els horaris dels partits de la Lliga a partir de la temporada vinent, després de veure com les temperatures excessivament altes han provocat problemes a aficionats..

"Si Laliga manté horaris absurds, recuperarem la competència per a la 19/20. VERGONYA per als AFICIONATS i la GENT del FUTBOL. A més de 30º no es pot jugar a determinades hores. Cops de calor per desenes. INADMISSIBLE. 'A la FEF estem farts ! Respectem el futbol " ha escrit Rubiales.

Si @LaLiga mantiene horarios disparatados, recuperaremos la competencia para 19/20. VERGÜENZA para AFICIONADOS y GENTE del FÚTBOL. A más de 30º no se puede jugar a determinadas horas. Golpes de calor por decenas.

INADMISIBLE. En la @rfef estamos hartos❗️❗️ #RespetemosElFutbol pic.twitter.com/CmYhHK27q8 — Luis Rubiales (@LuisRubiales) 23 de setemb re

Rubiales ho ha fet durant el partit Llevant-Sevilla. Després, parlant a la cadena Cope, ha explicat que "el dret de posar els horaris és de la Federació, però el tenim transferit a la Lliga i el volem recuperar. No tot s'hi val" afegint que "no tinc por a parlar cara a cara amb Tebas, és ell qui no vol parlar amb mi i sempre surt per la porta de darrera". Rubiales ha afegit que "Tebas s'haurà de treure del cap el partit de Miami. Ell hauria d'argumentar el partit d'una forma ben feta, no enviant un treball de segon d'ESO".

La resposta de Javier Tebas, el president de Laliga, no s'ha fet esperar, i també ha arribat a través de Twitter, acusant Rubiales de fer demagògia amb aquest tema: "Amic Rubiales, molta demagògia. Avui al Gran Premi d'Aragó de motociclisme, 32 ° i 114.000 persones al sol gaudint de les carreres, sense queixes. Per cert aquest agost en el torneig de nens Evergrande / RFEF a las Rozas, 36 °. No es pot recuperar el que no és d'un".

Amigo @LuisRubiales mucha demagogia, hoy en #AragonGP 32° y 114.000 personas al sol disfrutando de las carreras, sin quejas.Por cierto este agosto torneo de niños Evergrande/RFEFen Las Rozas 36°. No se puede recuperar lo que no es de uno. https://t.co/FcNWr0A0HX — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 23 de setembre de 2018

Tebas, parlant després a la cadena Cope, ha explicat que "amb la llei a la mà, el responsable dels horaris és la competició, és a dir, nosaltres", afegint que "seguim sense renunciar al partit de Miami, malgrat que és evident que la relació amb Rubiales no és bona. Però no ho haig de parlar cara a cara amb Rubiales".

De fet, Tebas ha dit que "hi ha molta pressió contra la Lliga, amb grups d'aficionats que volien fingir lipotímies al partit de València. La FIFA permet jugar partits del Mundial a 36 graus i ara ens volem crear aquest incendi per jugar a 29 graus. El partit s'ha jugat segons el protocol de la FIFA, tot en ordre, no s'ha fet res estrany".