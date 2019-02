El calvari de Hakeem al-Araibi, el futbolista detingut durant la seva lluna de mel

El 27 de novembre del 2018 el futbolista de Bahrain Hakeem al-Araibi va arribar a Bangkok (Tailàndia) per iniciar el seu viatge de noces després de casar-se, però un cop va arribar a l'aeroport va ser detingut. I continua empresonat. De moment, continuarà a la presó fins al 22 d'abril, a l'espera de veure com acaba el cas, provocat per una demanda d'extradició del seu país, Bahrain. Hakeem al-Araibi té l'estatus de refugiat a Austràlia, on resideix, però les autoritats de Tailàndia dubten sobre com actuar en un cas complex.

This is why we fight...



This is why we won't stop fighting... #SaveHakeem pic.twitter.com/qKmdxwbdBy — The PFA (@thepfa) 4 de febrer de 2019

L'origen del cas és al 2012, quan milers de persones van protestar a Bahrain contra el règim que controla aquest estat al golf Pèrsic. Dins de les revoltes de la Primavera Àrab, a Bahrain, la població, la majoria xiïta, va protestar contra la casa reial, sunnita, que controla el país. Centenars de persones van ser detingudes. Al-Araibi també, però, després de sortir en llibertat sota fiança, li van permetre viatjar amb la seva selecció a Qatar. Des d'allà va fugir fins a arribar el 2014 a Austràlia, que li va reconèixer l'estatus de refugiat el 2017. Al-Araibi va denunciar haver sigut torturat.

Un cop fora del país, la justícia de Bahrain el va condemnar per terrorisme per haver participat en una protesta que va causar destrosses en una comissaria de policia. Human Rights Watch (HRW) defensa la innocència del jugador, que disputava un partit televisat amb la seva selecció en el moment que van tenir lloc els disturbis. Al-Araibi va reprendre la seva carrera com a futbolista a Austràlia, i ara juga en un equip semiprofessional de Melbourne, on es va casar.

Al novembre, quan va arribar a Bangkok, la policia local va reaccionar a l'alerta emesa per Bahrain. Aquesta alerta violava les normes de la Interpol, ja que no s'accepten notificacions en contra de refugiats enviades pels paisos dels quals han fugit. Després de la detenció, es van succeir les demandes d'alliberament –incloses les del govern i la federació de futbol d'Austràlia, i la FIFA– i les campanyes a favor del futbolista. Un dels més actius és l'excapità de la selecció australiana Craig Foster, secundat per una altra iniciativa de HRW que busca el suport d'atletes i personalitats del món de l'esport. Foster, de fet, ha estat avui a Bangkok per donar suport al futbolista, que ha declarat emmanillat.

L'1 de febrer la fiscalia tailandesa va presentar davant un tribunal de Bangkok la demanda d'extradició sol·licitada dies abans per Bahrain. De moment, el cas segueix estudiant-se, com a mínim fins al febrer que ve.