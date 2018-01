Halep-Wozniacki, una final per decidir qui serà la número 1

Les dues millors jugadores del circuit femení, la romanesa Simona Halep i la danesa Caroline Wozniacki, protagonitzaran aquest dissabte a Melbourne Park la final de l'Obert d'Austràlia, una lluita pel número 1 del món, i per convertir-se en les primeres jugadores dels seus respectius països en aconseguir un títol del Gran Eslam.

Ni Simona Halep, que ha derrotat en semifinals a l'alemanya Angelique Kerber, per 6-3, 4-6 i 9-7, salvant dos boles de partit, ni Wozniacki, que ha fet el mateix contra la belga Elise Mertens, per 6-3 i 7-6 (2), han guanyat mai abans a un torneig gran. Serà la primera final d'un Grand Slam entre la número u i la número dos, des que Serena va vèncer a la russa Maria Xaràpova per guanyar aquest primer gran de la temporada en 2015

Halep, líder de la classificació amb 6.425 punts, necessita guanyar per retenir aquest privilegi; Wozniacki, segona con 6.095, necessita guanyar i comandament.

Ambdós persegueixen alguna cosa que el tennis ha negat en dues finals de Grand Slam. La jugadora de Constança, de 26 anys, va haver de conformar-se amb el segon lloc a Roland Garros en 2014 i 2017, mentre que la de Odense, de 27 anys,va perdre la final de l'Obert d'Estats Units de 2009 i 2014.